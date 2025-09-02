Jedinstvo se vratilo iz Izmira – u tijeku upisi u splitski folklorni ansambl

Nakon više nego uspješno organiziranog 4. CIOFF Međunarodnog festivala u Splitu, Folklorni ansambl Jedinstvo nastavlja nizati aktivnosti u jakom ritmu. Članovi ansambla upravo su se vratili iz Izmira, gdje su u „dragulju Egejskog mora” nastupili na 19. festivalu folklora u organizaciji samog Grada Izmira.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Dok je jedan dio ansambla predstavljao Split i Hrvatsku u Turskoj, drugi je paralelno u rodnom gradu održavao probe i nastupe, među kojima i nezaobilazni „Šotobraco Splitom”, projekt ovjenčan međunarodnom nagradom Plautila.

Rujan za Jedinstvo ostaje jednako intenzivan: već ovog vikenda gostuju u Zagrebu, a zatim slijedi drugi prebukirani vikend u Splitu i Vinkovcima – prvi ansambl nastupa u sklopu Splitskih litnjih koluri, dok polaznici Škole folklora sudjeluju na dječjim Vinkovačkim jesenima koje se održavaju u sklopu jubilarnih 60. Vinkovačkih jeseni. Tu prigodu za odlazak u Vinkovce i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva SDŽ, članovi grupe Šaltinka koja djeluje u okviru jedinstvene Škole folklora „Branko Šegović” izborili su na nedavno održanoj XI. Smotri dječjeg folklora Splitsko-dalmatinske županije u Kaštel Lukšiću.

Nakon toga, u drugoj polovici mjeseca, slijedi i desetodnevna turneja u Mađarsku s cjelovečernjim koncertom u Budimpešti, uz podršku Matice iseljenika Hrvatske i hrvatskog veleposlanstva.

„Želiš li biti čuvar tradicije? Odgovor je – upiši se u Jedinstvo!“

Unatoč svim gostovanjima, najvažnija vijest iz Jedinstva glasi – u tijeku su upisi. Djeca i mladi mogu se uključiti u:

vrtićku skupinu „Opačići“ (3–7 godina),

Školu folklora „Branko Šegović“ (1.–5. razred OŠ),

Školu mandoline, gitare i tambure (4. razred OŠ – 4. razred SŠ),

pripremni folklorni ansambl (srednjoškolci i djevojke s plesnim iskustvom),

školski orkestar (klarinet, violina).

Online prijave: tinyurl.com/5fjvjcxb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakata, mrežnih stranica i društvenih mreža Jedinstva:

Mob. 098 776 934

www.kud-jedinstvo.hr

kud-jedinstvo@kud-jedinstvo.hr

Iz Jedinstva poručuju:

„Tradiciju ne treba njegovati, jer nije bolesna. Ne treba je čuvati, jer nije zarobljenik. Naša tradicija može opstati samo ako ju živimo!”