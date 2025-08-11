Jedinstveni ženski vokali i gitaristički virtuozi na Sustipan Vibrez Festivalu!

Nakon prošlogodišnjeg izdanja održanog na Peristilu na koji je u srce Splita donio četiri večeri vrhunske klasične i jazz glazbe, Vibrez festival ove godine širi svoje krakove, pa će tako na Sustipanu u razdoblju od 23. do 28. kolovoza ugostiti niz izvandrednih izvođača, među kojima su domaći i regionalni favoriti, kao i velike svjetske zvijezde.

Među potonjima izražena je prisutnost umjetnica, a od njih prva će 23. kolovoza nastupiti kanadska kantautorica Michelle Gurevich koja je slavu stekla kao Chinawoman. Njezina glazba koja se najčešće opisuje kao lo-fi pop ili slowcore nadahnuta je velikom kantautorskom tradicijom i izvođačima kao što su Adriano Celentano, Charles Aznavour, Leonard Cohen i brojni drugi, a poznata je po izvedbi pjesama svojim sugestivnim kontraaltom. Ljepotu i jedinstvenost njene glazbe, publika je već imala prilike upoznati na koncertima u Zagrebu, a i Michelle nam se uvijek rado vraća:

“Iako sam mnogo puta bila u Hrvatskoj i posjetila brojne otoke, to je mjesto s naizgled beskrajnim prekrasnim mjestima koja treba otkriti. Volim balkanski duh i veselim se mnogim novim avanturama tamo”, izjavila je osebujna i emotivna glazbenica ususret nastupa u Splitu!

Večer nakon Gurevich, 24. kolovoza, Vibrez na Sustipan dovodi i Sharon Kovacs, nizozemsku kantautoricu koja također ima nezanemariv staž na hrvatskim pozornicama. Njezin prvi nastup u zagrebačkoj Tvornici ostat će upasmćen kao zadnji koncert u glavnom gradu prije COVID lockdowna i poslužio je kao prilika za posljednji ples, ali i stvaranje bliskog odnosa s Kovacs koji je samo potvrđen kad se vratila na istu pozornicu dvije godine kasnije.

Kovacs iza sebe ima tri allbuma od kojih je posljednji preklanjski "Child of Sin" s kojega se posebno ističe naslovni singl na kojemu je ugostila ni manje ni više nego Tilla Lindemanna, pjevača i frontmena legendarnog njemačkog metal sastava Rammstein, što samo dokazuje širok spektar glazbenih ideja koje nadahnjuju Kovacs, kao i njezinu stilsku nepredvidljivost koja se s godinama pretvorila u jedno od njezinih najjačih oružja.

Ženske vokale slušat ćemo na Sustipanu i 26. kolovoza kad na popularni splitski poluotok stižu Nouvelle Vague, popularni francuski reinterpretatori brojnih punk i post punk hitova u stilu bossa nove. Bend su osnovali Olivier Libaux i Marc Collin još davne 2003., a kao i Kovacs i Michelle Gurevich, i oni su se već imali priliku predstaviti na ovdašnjim pozoronicama.

Posljednja prilika za susret s Nouvelle Vague u Zagrebu bila je u travnju ove godine u Tvornici kulture gdje su publiku oduševili svojim nanovo osmišljenim verzijama uspješnica bendova kao što su Joy Division, Depeche Mode, The Cure, The Clash, The Sisters of Mercy i mnogi drugi, a vjerujemo da će ugođaj biti još ljepši u ljetnoj večeri na Sustipanu.

Svjetske i regionalne gitarističke legende na Sustipan Vibrez festivalu!

U prodaji su i individualne ulaznice za Sustipan Vibrez festival 2025.!

Na splitskom Sustipanu ovoga će ljeta Vibrez festival ugostiti dvojicu živućih gitarsističkih legendi, Marca Ribota i Vlatka Stefanovskog.

Marc Ribot debitirao je prije četrdeset godina na remek-djelu Toma Waitsa "Rain Dogs", albumu koji će ostati upisan kao jedan od najboljih svih vremena i jednao prepoznatljiv po Waitsovom grubom vokalu i neobičnim aranžmanima kao i po revolucionarnom gitarističkom stilu mladog Ribota. Osim s Waitsom s kojima će suradnju ponavljati više puta kroz karijeru, sve do kantautorovog zadnjeg albuma "Bad As Me", Ribot će surađivati i s drugim glazbenim veilkanima kao što su John Zorn, Elvis Costello, T Bone Burnett i mnogi, mnogi drugi.

Ribot je, naravno, poznat i po solo karijeri, a njegova diskografija samostalnog izvođača ili vođe bendova broji nekoliko desetaka albuma. U Hrvatskoj je nastupao više puta na solo koncertima, kao prateći glazbenik (s Dianom Krall) i s projektima kao što su Songs of Resistance ili njegov sastav Los Cubanos Postizos s kojim je lani svirao u Lisinskom.

Ove godine objavio je svoj novi album "Map of a Blue City" koji je nastajao dugi niz godina i zapravo je prvo njegovo izdanje na kojemu nastaupa prvenstveno kao kantautor, a ne kao gitarist. U Split dolazi sa svojim bendom Ceramic Dog koji uz njega čine basist Shahzad Ismaily i bubnjar Ches Smith iz avangardnog jazz sastava Secret Chiefs 3, a u pitanju je vjerojatno jedan od najuzbudljivijih i najnepredvidljivijih Ribotovih projekata karijere. Zašto je tako, provjerite 25. kolovoza na Sustipanu.

Vlatka Stefanovskog ne treba posebno predstavljati, budući da je u pitanju praktički sinonim za gitarističko umijeće na području bivše Jugoslavije, još od osnivanja kultnog benda Leb i sol u sedamdesetima preko dugogodišnje solo karijere u kojoj je ispreplitao utjecaje rocka, jazza i tradicionalne makedonske glazbe.

Stefanovski na Sustipan dolazi s trijom koji uz njega čine njegov sin Jan Stefanovski na bubnjevima te basist Ivan Kukić, a u toj postavi nedavno su u Londonu snimili i svoj aktualni album "London Sessions", koji budući da je snimljen u legendarnom studiju Abbey Road koji su proslavili The Beatles tako sadrži i obradu klasika iz pera George Harrisona, "While My Guitar Gently Weeps".

„Vlatko je umjetnik koji iznova dokazuje da zvuk može biti i emocionalni kompas i kulturni identitet,“ napisao je makedonski novinar i glazbeni znalac Nenad Georgievski, a u to će vas uvjeriti 28. kolovoza na Sustipanu.

Bit će na Sustipanu još muških vokala, kao i virtuoza na različitim instrumentima.

kolovoza nastupaju legende splitske glazbene scene, TBF, uz Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem umjetničkog voditelja Mirona Hausera. Jedinstveni spoj hip-hopa, popa, rocka, funka, legendarnih stihova i jazz aranžmana, donosi potpuno novi glazbeni doživljaj koji se ne propušta. Posebno ne na Sustipanu!

Raspored koncerata na Sustipan Vibrez Festivalu i ulaznice:

1.8. Michelle Gurevich

24.8. Kovacs

25.8. Marc Ribot's Ceramic dog

26.8. Nouvelle Vague

27.8. TBF i Jazz orkestar HRT-a

28.8. Vlatko Stefanovski trio

Festivalske i individualne ulaznice dostupne su putem sustava Adriaticket:

