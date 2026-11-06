Jedete kasno navečer? Znanstvenici upozoravaju na mogući rizik za jetru

Volite nešto pojesti prije spavanja ili vam je kasna večera postala svakodnevna navika? Novo znanstveno istraživanje upozorava da vrijeme posljednjeg obroka može biti važnije nego što se dosad mislilo. Analiza podataka gotovo 200 tisuća ljudi pokazala je da osobe koje redovito jedu kasno navečer imaju povećan rizik od razvoja bolesti jetre, uključujući masnu jetru i cirozu.

Znanstvenici američkog Sveučilišta Oregon Health & Science (OHSU) proučavali su povezanost prehrambenih navika i zdravlja jetre koristeći podatke iz triju velikih dugoročnih istraživanja.

Studija, objavljena u znanstvenom časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology, obuhvatila je 199.155 sudionika, a praćenje je trajalo medijan od 16 godina.

Rezultati su pokazali da je konzumacija hrane nakon večere ili tijekom noći povezana s približno 20 do 30 posto većim rizikom od bolesti jetre. Detaljnija analiza pokazala je povezanost s povećanim rizikom od metabolički povezane steatozne bolesti jetre (MASLD), odnosno masne jetre, te ciroze.

Zašto je važno kada jedemo?

Jetra je jedan od najvažnijih organa u ljudskom tijelu. Sudjeluje u preradi hranjivih tvari, regulaciji metabolizma i brojnim drugim procesima nužnima za normalno funkcioniranje organizma.

Njezin rad povezan je i s cirkadijalnim ritmom, unutarnjim biološkim satom koji regulira izmjenu sna i budnosti te brojne metaboličke procese.

Znanstvenici pretpostavljaju da kasni obroci mogu narušiti usklađenost prehrane i prirodnog dnevnog ritma organizma.

Voditelj istraživanja, hepatolog Robert Wilechansky, istaknuo je da je riječ o jednoj od prvih dugoročnih analiza koje su pronašle povezanost između kasnonoćnog jedenja i bolesti masne jetre.

Istraživače posebno zanima može li promjena vremena obroka pozitivno utjecati na zdravlje čak i kada se sastav prehrane bitno ne mijenja.

Masna jetra može godinama prolaziti nezapaženo

Masna jetra nastaje kada se u jetrenim stanicama nakuplja prekomjerna količina masti. Često je povezana s prekomjernom tjelesnom težinom, inzulinskom rezistencijom i drugim metaboličkim poremećajima.

Problem je što bolest u početnim fazama nerijetko ne izaziva izražene simptome.

Kod dijela oboljelih s vremenom može doći do upale, oštećenja jetrenog tkiva i razvoja fibroze. U težim slučajevima bolest može napredovati do ciroze, zatajenja jetre ili raka jetre.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da većina osoba s masnom jetrom neće razviti tako teške komplikacije.

Treba li večerati prije 19 sati?

Nutricionisti savjetuju da se veći dio dnevnog energetskog unosa rasporedi ranije tijekom dana, a da posljednji obrok ne bude preobilan niti neposredno prije odlaska na spavanje.

Kao praktičan primjer navode laganiju večeru između 17 i 19 sati, no to ne znači da je 19 sati univerzalna granica nakon koje se ne smije jesti.

Važan je i individualni raspored spavanja.

Osobama koje kasno odlaze na počinak može više odgovarati nešto kasnija večera, uz dovoljno vremena između obroka i odlaska u krevet.

Stručnjaci također ne preporučuju potpuno preskakanje večere ako takva navika dovodi do pretjerane gladi i kasnijeg prejedanja.

Redovitost obroka i dugoročno uravnotežena prehrana ostaju važni dijelovi očuvanja metaboličkog zdravlja.

Znači li to da kasna večera uzrokuje bolest jetre?

Iako rezultati istraživanja upozoravaju na mogući zdravstveni rizik, znanstvenici ističu važno ograničenje.

Riječ je o promatračkoj studiji koja je utvrdila povezanost između kasnih obroka i bolesti jetre, ali nije dokazala da kasno jedenje izravno uzrokuje te bolesti.

Podaci o prehrambenim navikama temeljili su se na iskazima samih sudionika, a na zdravlje jetre mogu utjecati i brojni drugi čimbenici.

Zbog toga istraživači pripremaju dodatna klinička ispitivanja kako bi provjerili može li pomicanje obroka na ranije sate doista poboljšati pokazatelje zdravlja jetre.

Unatoč tim ograničenjima, rezultati upućuju na to da bi izbjegavanje redovitog jedenja neposredno prije spavanja moglo biti korisna navika.