Jedanaest godina od smrti Nikole Tomaševića: Denis Bobeta i njegov sin Roko zapalili svijeće na grobu u Brnazama

Jedanaest godina prošlo je od smrti Nikole Tomaševića, bivšega gradonačelnika Sinja i alkarskog vojvode.

Tim su povodom zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta i Nikolin sin Roko Tomašević danas na njegovu grobu u Brnazama položili vijenac i zapalili svijeće.

Nikola Tomašević ostavio je trag u javnom, alkarskom i sportskom životu Sinja. Bio je gradonačelnik od 2005. do 2008. godine, alkarski vojvoda od 1990. do 1993., a vodio je i NK Junak te KK Alkar.

Ipak, Sinjani ga se najradije sjećaju kao „narodnog čovika“, pristupačnog, svojega i uvijek vezanog uz grad kojemu je posvetio velik dio života.