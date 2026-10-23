Jedan trenutak posebno boli Švicarce: "Dopustili smo Hrvatima..."

Hajduk je pobjedom na gostovanju kod Thuna (0:1) stigao do nova tri boda u Konferencijskoj ligi, a švicarski mediji nakon utakmice posebno su izdvojili jednu situaciju za kojom domaćini mogu žaliti.

Švicarski Blick kao ključni trenutak susreta izdvojio je situaciju iz 75. minute, kada je Noah Christoffersson propustio veliku priliku za izjednačenje.

"Fehr je proigrao Labeaua na desnoj strani, a on je poslao savršenu loptu u sredinu. Christoffersson ju je samo trebao poslati preko gol-crte, ali je pucao pokraj vrata. Takva prilika mora se iskoristiti. Thun je dopustio Hrvatima da odnesu pobjedu", prenosi gol.hr.

Bio je to trenutak u kojem su domaćini mogli vratiti utakmicu na početak, no Christoffersson nije uspio zatresti mrežu, pa je Hajduk zadržao prednost stečenu pogotkom Dalissona u 17. minuti.

Na veliki promašaj osvrnuo se i trener Thuna Gian-Luca Privitelli, koji nije želio kriviti Christofferssona te je naglasio da se njegov nogometaš još uvijek prilagođava novoj sredini.

"Još se nije potpuno prilagodio momčadi. Došao je sa sjevera, a njegova obitelj tek je nedavno stigla. Noah još treba vremena da se privikne. Ne možemo ga kriviti", poručio je Privitelli za švicarski Blue.