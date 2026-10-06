Jedan Španjolac prilikom službene prozivke dobio posebne ovacije Poljuda

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 igra protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija. U drugom su kolu snage odmjerile ove dvije reprezentacije, a slavila je Španjolska rezultatom 4:1 odnosno golovima Yamala iz 2. i 63. minute, Pubilla iz 31. minute te Williamsa iz 89. minute. Za Hrvatsku je jedini pogodak zabio Beljo u 28. minuti.

Prilikom službene prozivke igrača Španjolske, Dani Olmo dobio je posebne ovacije Poljuda uz zahvalu glavnom spikera. Olmo je igrao za Dinamo, a sada igra za Barcelonu.