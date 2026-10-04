Jedan simptom odveo ga liječniku: Dijagnosticiran mu tumor koji zovu ‘terminator’

Unatoč napretku medicine, liječnici još uvijek nisu otkrili kako spriječiti nastanak ovoga tumora, niti postoji ni lijek za njega.

Sama pomisao na riječi "tumor na mozgu" dovoljna je da svakoga uplaši. Posebno je zabrinjavajuće saznanje da tumori ne izazivaju uvijek simptome – a kada se pojave, često su već toliko veliki da ometaju zdravo tkivo mozga, otkrivaju stručnjaci sa Johns Hopkins Medicine. Međutim, 35-godišnji John Shadock je imao jedan simptom koji ga je naveo da potraži medicinsku pomoć, prenosi Best Life. Govoreći za Today.com, John i njegova supruga Ali Shadock podijelili su detalje o svom iskustvu i Johnovoj konačnoj dijagnozi. Iako je inače bio savršeno zdrav, John je počeo imati glavobolje u proljeće 2019. godine.

'Mislio sam da su to migrene', rekao je John, koji sada ima 41 godinu. 'Usred noći bi rekao: Možeš li mi donijeti led?, i ja bih mu stavila led na glavu... Pomislili smo, ovo nije u redu. Moramo ići doktoru', dodala je Ali. Nakon posjeta svom liječniku opće prakse i kasnijih skeniranja u centru za snimanje u Kansas Cityju, par je saznao da John ima tumor na mozgu. John je podvrgnut operaciji mozga samo pet dana kasnije, a biopsija je otkrila da ima tumor koji se zove glioblastom. Prema studiji iz 2000. godine, ovaj tip raka je toliko ozbiljan da je poznat i kao 'terminator', prenosi Večernji list.

Johnu je prvobitno rečeno da će živjeti samo šest mjeseci do godinu dana, jer je prosječan životni vijek osoba koje obole od glioblastoma samo osam mjeseci. Međutim, pet godina kasnije, John je, na sreću, daleko premašio taj prosjek. 'Njegov oporavak je prilično izvanredan', rekao je Peter Forsyth, predsjednik programa za neuroonkologiju u Moffitt Cancer Centru u Tampi na Floridi, gdje se John trenutno liječi. Forsyth je nastavio: 'Ima nešto posebno kod njega, njegovog mozga ili njegovog tumora... John pokazuje što je moguće. To je vrlo, vrlo važno i ohrabrujuće.'

John je posumnjao da nešto nije u redu samo zbog glavobolje, koja je među najčešćim simptomima ove bolesti. Međutim, glioblastomi mogu izazvati i mučninu i povraćanje, konfuziju ili smanjenje funkcije mozga, gubitak pamćenja, promjene osobnosti, napade, promjene u osjetu dodira i poteškoće u govoru, piše Mayo Clinic. Faktori rizika uključuju starost (glioblastomi se mogu javiti u bilo kojoj dobi, ali su najčešći kod starijih odraslih osoba), izloženost zračenju i nasljedne sindrome koji povećavaju rizik od raka.

Prema Mayo Clinic, tumor nastaje kada 'ćelije u mozgu ili leđnoj moždini razviju promjene u svom DNK' koje se ponekad nazivaju mutacijama ili varijacijama. DNK tada 'naređuje' ćelijama raka da se množe brže, što dovodi do previše ćelija i formiranja tumora. Ali čak i sa ovim znanjem, istraživači još uvijek nisu pronašli način za sprječavanje nastanka glioblastoma.

Trenutno ne postoji lijek za ovu bolest. Liječenje često počinje operacijom uklanjanja tumora, nakon čega slijede radioterapija i kemoterapija. Ovi tretmani mogu pomoći u usporavanju rasta tumora i smanjenju simptoma. Za Johna, dvije operacije mozga i klinička ispitivanja su se pokazala korisnima. Uključen je i u dva klinička ispitivanja povezana s pristupima imunoterapiji te se pokazalo kako se njegov imunološki sustav aktivno bori protiv raka.