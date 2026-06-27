Jedan se grad danas pržio na 39 stupnjeva, službeno je izjednačen lipanjski rekord: Vruće i u Splitu, Marjan mjerio 38 °C

Iznimno vruć dan zahvatio je dijelove Hrvatske, a najviše temperature bilježe automatske postaje DHMZ-a. Prema dostupnim podacima, automatska postaja u Senju izmjerila je čak 39,0°C, što je trenutačno najviša zabilježena vrijednost među navedenim postajama.

Vrlo vruće bilo je i u unutrašnjosti Dalmacije i na jugu zemlje. U Kninu je izmjereno 38,7°C, u Metkoviću 38,2°C, dok je Vrgorac dosegnuo 38,0°C.

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Senj ponovno izjednačio lipanjski rekord

Posebno se prate podaci iz Senja. Prema podacima glavne postaje, Senj je i danas dosegnuo 37,8°C, čime je ponovno izjednačen lipanjski rekord, koji je ondje izmjeren jučer.

Još stariji rekord iznosio je 37,6°C, a izmjeren je 28. lipnja 2022. godine.

Iako je automatska postaja danas pokazala 39,0°C, službeni podatak glavne postaje zasad govori o 37,8°C, što znači da je Senj dva dana zaredom bio na rekordnoj lipanjskoj vrijednosti.

Pakleno i u Splitu

Vrućina nije zaobišla ni Split. Na mjernoj postaji Split Marjan izmjereno je čak 38,0°C, dok je na splitskom aerodromu zabilježeno 36,0°C.

Podaci jasno pokazuju da se Hrvatska nalazi pod izraženim toplinskim opterećenjem, a temperature u pojedinim krajevima opasno se približavaju granici od 40 stupnjeva. Građanima se savjetuje izbjegavanje izlazaka u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljno tekućine i poseban oprez za starije osobe, djecu i kronične bolesnike.