Jedan sastojak učinit će palačinke mekšima i prozračnijima: Ostat će takve i dan poslije

Mekane palačinke brzo se pripremaju, no nakon što se ohlade mogu postati žilave i izgubiti okus. Kako bi i dan kasnije ostale mekane i prozračne, u smjesu se može dodati soda bikarbona, a važna je i posuda u kojoj se čuvaju, piše Krstarica.

Sastojci

1 jaje

200 ml mlijeka

250 ml vode

200 g brašna

prstohvat soli

1/4 žličice sode bikarbone

2 žlice ulja

ulje za premazivanje tave

Priprema

Najprije pomiješajte sve tekuće sastojke, a zatim dodajte brašno, sol i sodu bikarbonu. Smjesu dobro umutite kako ne bi ostalo grudica, a potom dodajte ulje i ponovno sve promiješajte.

Brašno ne treba dodavati odjednom u hladnu tekućinu jer se tada mogu stvoriti grudice koje ćete kasnije morati razbijati mikserom, čime u smjesu ulazi previše zraka. Količinu sode bikarbone također ne treba povećavati jer bi veća količina mogla ostaviti gorak okus. Smjesu treba postupno dodavati i miješati dok ne postane glatka.

Dok zagrijavate tavu, ostavite smjesu da odstoji. Tako će brašno upiti tekućinu, a tijesto će se lakše razlijevati u tanji sloj. Ako je smjesa nakon miješanja ipak pregusta, dodajte jednu žlicu vode.

Tavu najprije zagrijte na najvišoj temperaturi, a zatim je smanjite na 7 od 9. Ispecite palačinke i slažite ih jednu na drugu, a posudu s gotovim palačinkama obavezno poklopite. Na taj će način dulje ostati tople, a prema ovom savjetu i sljedećeg dana trebale bi biti mekane i ukusne.

Palačinke potom možete puniti slatkim ili slanim nadjevom, ovisno o želji.