Jedan sastojak iz hladnjaka mogao bi riješiti neugodan miris pržene ribe

Prženje ribe mnogima je omiljen način pripreme ručka, no intenzivan miris koji se pritom širi kuhinjom može se zadržati u stanu još satima. Posebno izražen zna biti kod pojedinih vrsta slatkovodne ribe, zbog čega neki izbjegavaju njezinu pripremu kod kuće.

Ako vam je upravo miris najveći problem, postoji jednostavan kuhinjski trik koji vrijedi isprobati. Ne zahtijeva posebna sredstva ni dodatnu opremu, nego sastojak koji mnogi već imaju u hladnjaku – mlijeko.

Kako koristiti mlijeko?

Prema ovom triku, u zagrijanu tavu potrebno je uliti otprilike 100 do 125 mililitara mlijeka, pustiti ga da se zagrije, a zatim dodati riblje filete. Riba ne treba biti potpuno potopljena u mlijeku, nego je dovoljno da ono dodiruje donju stranu fileta.

Mliječni proteini mogu vezati dio spojeva koji pridonose karakterističnom mirisu ribe. Mlijeko također može pomoći da meso tijekom pripreme ostane mekano i sočno, a nakon kuhanja ne bi trebalo imati izražen mliječni okus.

Ipak, valja imati na umu da se ovakvim postupkom riba više nježno kuha ili pošira nego klasično prži. Ako želite hrskavu, zlatnosmeđu koricu, bolje je ribu pripremiti na uobičajen način, uz dobro zagrijanu tavu i manju količinu masnoće.

Važno je i pravilno odmrzavanje

Ako pripremate smrznute filete, na konačni rezultat može utjecati i način odmrzavanja. Najbolje ih je večer prije prebaciti iz zamrzivača u hladnjak i ostaviti da se postupno odmrznu.

Djelomično zaleđena riba tijekom pripreme može ispustiti veću količinu vode. Zbog toga se umjesto prženja počinje kuhati u vlastitoj tekućini, a meso može postati manje ukusno i izgubiti željenu teksturu.

Nemojte pretrpati tavu

Još jedna česta pogreška jest stavljanje previše fileta u tavu odjednom. Kada je tava prepuna, temperatura pada, a riba teže dobiva lijepu koricu i može se početi kuhati umjesto pržiti.

Ako pripremate veću količinu, bolje je raditi u nekoliko tura. Filete nemojte okretati odmah nakon što ih stavite na tavu. Pričekajte da donja strana poprimi zlatnosmeđu boju i da se riba lakše odvaja od površine, a zatim je pažljivo okrenite.

Uz pravilnu pripremu, neugodan miris može se dodatno ublažiti uključivanjem kuhinjske nape, otvaranjem prozora i uklanjanjem ostataka ribe odmah nakon kuhanja. Mlijeko može biti zanimljiv dodatni trik, ali ne treba očekivati da će potpuno ukloniti miris iz kuhinje.