Jedan plavi balon, tisuću razloga za osmijeh! U splitskom Jokeru djeca s dijabetesom pronašla nova prijateljstva i poslala snažnu poruku: "Niste sami!"

Povodom Svjetskog dana dijabetesa u trgovačkom centru Joker održano je posebno događanje namijenjeno djeci s dijabetesom tipa 1, njihovim obiteljima, prijateljima i svim zainteresiranim građanima.

U organizaciji Splitskog dijabetičkog društva, kroz zabavnu igru "Pronađi plavi balon i upoznaj svog prijatelja" djeci je pružena prilika za druženje, upoznavanje i stvaranje novih prijateljstava, a posjetiteljima za bolje upoznavanje života s dijabetesom tipa 1.

Odaziv građana bio je iznimno velik, a prostor događanja tijekom cijelog programa ispunjen djecom, roditeljima i posjetiteljima koji su se uključivali u aktivnosti, razgovarali i upoznavali s radom udruge.

U središtu događanja bila su upravo djeca koja žive s dijabetesom tipa 1. Za mnoge od njih ovo je bila prilika da upoznaju vršnjake koji prolaze kroz slična svakodnevna iskustva, razmjene prve osmijehe i stvore nova prijateljstva. Posebno je bilo lijepo vidjeti koliko su djeca uživala u zajedničkim aktivnostima, koliko su bila sretna i ponosna te koliko im znači susret s drugima koji razumiju njihove izazove.

Događanju su se pridružile i obitelji koje dosad nisu bile povezane sa Splitskim dijabetičkim društvom. Neki su roditelji upravo tom prilikom prvi put upoznali članove udruge, razgovarali s drugim obiteljima, razmijenili iskustva te se odlučili uključiti u njezin rad i postati članovi.

Upravo je povezivanje obitelji i stvaranje zajednice podrške jedan od najvažnijih ciljeva ove inicijative. Život s dijabetesom tipa 1 donosi brojne svakodnevne izazove, osobito kada je riječ o djeci i njihovim obiteljima, a osjećaj pripadnosti, razumijevanja i podrške može imati neprocjenjivu vrijednost.

Splitsko dijabetičko društvo ovim je događanjem željelo poslati i važnu poruku široj javnosti, a to je da dijabetes tipa 1 ne definira dijete niti ga treba ograničavati u igri, druženju, prijateljstvu i odrastanju. Pravovremeno informiranje, razumijevanje i prihvaćanje važni su koraci prema društvu u kojem se djeca s dijabetesom neće osjećati drugačije ili izdvojeno.

Velik odaziv i broj novih kontakata pokazali su koliko postoji potreba za ovakvim susretima, ali i koliko je važno stvarati prilike za povezivanje obitelji koje dijele slična iskustva.

Iz Splitskog dijabetičkog društva upućen je poziv svim roditeljima djece s dijabetesom tipa 1 koji još nisu uključeni u rad udruge da im se jave i pridruže. Cilj je okupiti što više obitelji, omogućiti djeci upoznavanje i druženje s vršnjacima te roditeljima pružiti prostor za razmjenu iskustava, međusobnu podršku i zajedničko djelovanje.

Jer ponekad je dovoljno pronaći samo jedan plavi balon da bi se pronašlo mnogo više – prijateljstvo, razumijevanje i osjećaj da nitko nije sam.