Jedan osjećaj može snažno utjecati na vaš seksualni život

Dosadu obično povezujemo s impulzivnim internetskim kupnjama, jedenjem grickalica izravno iz vrećice ili slanjem poruka bivšim partnerima. Nova istraživanja pokazuju da bi se na taj popis mogao dodati i seks, pogotovo kod ljudi koji teško kontroliraju vlastito seksualno ponašanje. Znanstveni radovi upućuju na to da dosada može biti značajan okidač za kompulzivne seksualne aktivnosti, prenosi Vice.

Sustavni pregled objavljen u časopisu The Journal of Sexual Medicine obuhvatio je 19 studija o dosadi i hiperseksualnom ponašanju, koje se definira kao kompulzivna ili nekontrolirana seksualna aktivnost. U čak 15 studija utvrđena je statistički značajna veza. Jedno je istraživanje pokazalo da 71 posto sudionika koristi internetske seksualne aktivnosti kao način nošenja s dosadom.

Druga studija, provedena na muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima, otkrila je da je upravo seks iz dosade najsnažniji pokazatelj budućeg hiperseksualnog ponašanja. Dr. Justin Lehmiller s Instituta Kinsey upozorava i na problem seksualne dosade unutar veze. Istraživanje koje je citirao za Psychology Today pokazuje da repetitivan seksualni život može stvoriti potrebu za traženjem uzbuđenja izvan partnerskog odnosa.

Okidači kompulzivnog ponašanja

Poremećaj kompulzivnog seksualnog ponašanja službeno je uvršten u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (MKB-11) 2022. godine. Od tada se istraživanja sve više usmjeravaju na uzroke, a ne samo na posljedice tog ponašanja, prenosi Index.

Znanstveni rad iz 2024. godine utvrdio je da su dosada, usamljenost, tjeskoba i depresija najčešća emocionalna stanja povezana s osjećajem gubitka kontrole nad seksualnim aktivnostima. Želja se može pojaviti nakon lošeg dana na poslu, tijekom sjedenja u praznom stanu ili jednostavno kada se pojavi nekoliko sati slobodnog vremena bez ikakvih obaveza.

Sličan obrazac uočen je i kod osoba u vezama. Studija iz 2025. godine, koja je pratila 225 ispitanika, pokazala je da seksualna dosada izravno predviđa smanjenu želju za partnerom i nižu razinu općeg zadovoljstva u vezi.

Znanstvenici kao glavne uzroke navode rutinu i fenomen koji nazivaju "trivijalizacijom seksualnosti". Kada seks postane planirana aktivnost ili samo još jedna stavka na popisu dnevnih zadataka, raste potreba za novim i drugačijim iskustvima.

Seks kao mehanizam nošenja s dosadom

Ova saznanja mogu zakomplicirati pristupe liječenju koji se temelje isključivo na samokontroli ili moralnim ocjenama. Osoba koja traži seksualni kontakt kada osjeća dosadu, tjeskobu ili depresiju zapravo možda pokušava pobjeći od neugodnog mentalnog stanja.

Radi se o istom mehanizmu kao kod ljudi koji usred noći otvaraju hladnjak ili si natoče piće viška. Seksualno ponašanje u takvim situacijama privlači više pažnje jednostavno zato što je tema seksa sama po sebi provokativnija.

Dosada se čini kao previše jednostavan odgovor. To stanje nema kliničku težinu traume ili dramatičnost ovisnosti. Opisuje se kao onaj prazan sat nakon večere kada nijedna aktivnost ne zvuči privlačno, a pregledavanje mobitela više nije zanimljivo.

Ipak, analiza 19 spomenutih studija dosljedno povezuje upravo to obično stanje s kompulzivnim seksualnim ponašanjem. To otvara mogućnost da ono što često etiketiramo kao "seksualni problem" u nekim slučajevima može biti samo posljedica viška slobodnog vremena i nemogućnosti da se ono kvalitetno ispuni.