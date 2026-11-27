Djeca koja pohađaju područni objekt Grigor Vitez zadarskog Dječjeg vrtića Radost u budućnosti bi trebala dobiti kvalitetnije uređen prostor za igru, boravak na otvorenom i svakodnevne tjelesne aktivnosti. Dječji vrtić Radost pokrenuo je postupak javne nabave za uređenje i opremanje postojećeg dječjeg igrališta, čija procijenjena vrijednost iznosi 164.780 eura bez PDV-a, odnosno 205.975 eura s PDV-om. Riječ je o jednom od najvećih područnih objekata ove zadarske predškolske ustanove, koji je prema službenim podacima Grada Zadra u pedagoškoj godini 2025./2026. pohađalo 150 djece raspoređenih u sedam odgojnih skupina. Planirani zahvat obuhvaća znatno više od jednostavne zamjene dotrajalih sprava za igru.

Uklanjanje stare opreme i postavljanje sigurnosnih podloga

Prema opisu predmeta javne nabave, radovi će započeti pripremom terena, demontažom postojeće opreme i uklanjanjem starih podloga. Nakon toga uslijedit će zemljani, betonski, zidarski i drugi građevinski i obrtnički zahvati potrebni za uređenje prostora. Važan dio projekta odnosi se na postavljanje sigurnosnih podloga od lijevane gume, koje služe ublažavanju posljedica padova tijekom dječje igre. Nabava uključuje i dobavu te ugradnju nove opreme igrališta, no iz dostupnog opisa nije moguće utvrditi konačan broj i vrstu svih predviđenih sprava.

Uredit će se zelenilo i vanjska rasvjeta

Projekt obuhvaća i krajobrazno uređenje zelenih površina, postavljanje klupa te uređenje vanjske rasvjete s novim rasvjetnim stupovima i svjetiljkama. Time se igralište planira obnoviti kao funkcionalna cjelina, a ne samo kao prostor za smještaj novih dječjih sprava. U ugovoreni opseg radova bit će uključena i odgovarajuća ispitivanja, završni zahvati i čišćenje prostora. Cjelokupan posao ugovarat će se s jednim izvođačem, bez podjele postupka nabave na zasebne skupine radova.

Jedan od najvećih objekata u mreži zadarskih vrtića

Dječji vrtić Radost jedna je od triju predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Zadar, a u svojem sastavu ima 11 područnih objekata. Prema podacima gradske uprave za pedagošku godinu 2025./2026., ustanovu je pohađalo ukupno 910 djece raspoređene u 44 odgojne skupine. U istom razdoblju upravo je Grigor Vitez imao najveći broj upisane djece među područnim objektima Radosti, ispred objekata Višnjik III i Vruljica. Uređenje vanjskog prostora tog vrtića stoga je investicija koja može imati značajan utjecaj na svakodnevne uvjete boravka velikog broja zadarskih mališana.

Radovi bi trebali trajati tri mjeseca

Zainteresirani izvođači svoje ponude mogu dostaviti do 14. prosinca u 11 sati, nakon čega slijedi postupak pregleda i ocjenjivanja ponuda. Pri odabiru izvođača cijena će nositi 80 posto bodova, dok će preostalih 20 posto ovisiti o duljini ponuđenog jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka. Predviđeno trajanje radova je tri mjeseca od dana uvođenja odabranog izvođača u posao, a ne od dana zatvaranja natječaja. Točan datum početka obnove, konačna vrijednost ugovorenih radova i izgled budućeg igrališta bit će poznati u daljnjim fazama realizacije projekta.