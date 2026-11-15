Jedan od najtalentiranijih hrvatskih pijanista stiže u Split: Nastupao je s Lang Langom, a sada priprema posebnu glazbenu večer

Splitsku publiku u ponedjeljak, 16. studenoga, očekuje vrhunska glazbena večer. U Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split, s početkom u 20 sati, nastupit će Jan Niković, jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista mlađe generacije. Njegovim recitalom bit će svečano zatvoreno 13. izdanje Piano Loop festivala. Za završnicu festivala Jan Niković pripremio je raznovrstan i zahtjevan program koji obuhvaća nekoliko stoljeća klasične glazbe, od baroka do skladbi 20. stoljeća. Publika će imati priliku čuti djela velikih skladatelja poput Henryja Purcella, Sergeja Prokofjeva i Josepha Haydna, kao i čuveni Mephisto valcer br. 1 Franza Liszta, koji se ubraja među tehnički najzahtjevnija ostvarenja romantičarske klavirske literature.

Od Liszta do Skrjabina: Zahtjevan program za završnicu festivala

Drugi dio koncertne večeri donosi skladbu El amor y la muerte iz ciklusa Goyescas španjolskog skladatelja Enriquea Granadosa. Na programu su i djela Aleksandra Skrjabina, odnosno Pet preludija, op. 16 te Sonata br. 4 u Fis-duru, čime će Niković zaokružiti glazbeno putovanje kroz različita stilska razdoblja. Unatoč mladosti, Jan Niković već iza sebe ima impresivan niz koncerata i međunarodnih nastupa. Tijekom dosadašnje karijere surađivao je s vodećim hrvatskim orkestrima, ali i s Kraljevskom filharmonijom iz Liverpoola, kojom je ravnao dirigent Domingo Hindoyan. Posebno se ističe podatak da je još kao mladi glazbenik nastupao s jednim od najpoznatijih svjetskih pijanista, Lang Langom, na koncertima u Barceloni i Münchenu. Njegov talent potvrđen je i brojnim priznanjima na domaćim i međunarodnim glazbenim natjecanjima. Hrvatska glazbena mladež dodijelila mu je Nagradu "Ivo Vuljević" za najboljeg mladog glazbenika 2025. godine. Tijekom umjetničkog obrazovanja i usavršavanja surađivao je s nizom uglednih pijanista i pedagoga, dodatno razvijajući svoj interpretativni izričaj.

Ulaznice dostupne po cijeni od 12 eura

Recitalom Jana Nikovića završava ovogodišnje, 13. izdanje Piano Loop festivala, koji organizira Hrvatski dom Split. Završni koncert održat će se u ponedjeljak, 16. studenoga, u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

Ulaznice po cijeni od 12 eura mogu se kupiti putem službene internetske stranice Hrvatskog doma Split te na blagajni u Tončićevoj ulici 1.