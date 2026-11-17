Jedan od arhitektonski najupečatljivijih mostova na hrvatskim autocestama uskoro bi mogao ponovno zasjati punim sjajem. Hrvatske autoceste pokrenule su postupak nabave za sanaciju dekorativnih rasvjetnih tijela na mostu Krka, koji se nalazi na autocesti A1, između čvorova Skradin i Šibenik. Riječ je o mostu koji svojim velikim betonskim lukom premošćuje kanjon rijeke Krke, a posebno je atraktivan tijekom večernjih sati, kada njegova osvijetljena konstrukcija dolazi do izražaja.

Prema objavljenoj dokumentaciji, postojeća dekorativna rasvjeta dotrajala je, zbog čega je narušena njezina funkcionalnost. Hrvatske autoceste za sanaciju predviđaju 27.000 eura bez PDV-a, no posao nije jednostavan jer se rasvjetna tijela nalaze na teško dostupnim dijelovima konstrukcije. Zbog toga će izvođač morati raspolagati odgovarajućom opremom i osigurati siguran rad na velikoj visini.

Dotrajala rasvjeta nalazi se na lukovima i bočnim stranama mosta

U opisu javne nabave Hrvatske autoceste navode da je sanacija dekorativnih rasvjetnih tijela potrebna zbog njihove dotrajalosti, koja je narušila funkcionalnost osvjetljenja konstrukcije. Rasvjetna tijela postavljena su na lukovima mosta te na njegovim vanjskim bočnim stranama, zbog čega se popravci ne mogu obavljati na jednak način kao održavanje obične cestovne rasvjete uz prometnicu.

Njihov položaj zahtijeva pristup dijelovima mosta koji se nalaze visoko iznad kanjona rijeke Krke. Upravo zato dokumentacija predviđa izvođenje radova na visini uz primjenu specijalizirane opreme i odgovarajućih postupaka. Ovisno o tehničkim rješenjima i broju rasvjetnih tijela koja treba sanirati, izvođač će morati organizirati pristup konstrukciji i provesti radove uz odgovarajuće sigurnosne mjere.

Zasad nije objavljen jednostavan javni pregled iz kojeg bi bilo vidljivo koliko je svjetiljki neispravno, koliko ih je potrebno zamijeniti te hoće li se obnavljati i drugi dijelovi sustava dekorativne rasvjete. Takvi bi podaci dali jasniju sliku stvarnog opsega zahvata.

Most dug 391 metar uzdiže se 65 metara iznad Krke

Most Krka jedan je od najpoznatijih infrastrukturnih objekata na autocesti A1 i prepoznatljiv primjer suvremene mostogradnje u Hrvatskoj. Njegova ukupna duljina iznosi 391 metar, glavni armiranobetonski luk ima raspon od 204 metra, dok se kolnik nalazi približno 65 metara iznad rijeke Krke. Most je izgrađen u sklopu dionice autoceste između Skradina i Šibenika, koja je puštena u promet 2005. godine.

Posebno je zanimljivo da je u izgradnji mosta sudjelovala splitska građevinska tvrtka Konstruktor-Inženjering, uz podizvođača Đuro Đaković-Montaža iz Slavonskog Broda. Most je zbog svojih dimenzija i konstrukcijskog rješenja predstavljao jedan od značajnijih zahvata tijekom gradnje autoceste prema Dalmaciji, a njegov veliki betonski luk i danas je jedan od prepoznatljivih prizora na tom dijelu prometnice.

Osim prometne funkcije, most ima i snažnu vizualnu vrijednost. Njegov položaj iznad kanjona rijeke Krke i karakteristična lučna konstrukcija posebno dolaze do izražaja noću, kada dekorativno osvjetljenje naglašava izgled mosta. Upravo se zato sanacija rasvjete odnosi i na očuvanje prepoznatljivog noćnog izgleda ove građevine.

Za posao predviđeno 27 tisuća eura, ugovor bi trajao tri mjeseca

Hrvatske autoceste postupak su objavile pod nazivom „Sanacija rasvjetnih tijela na mostu Krka”, a procijenjena vrijednost iznosi 27.000 eura bez PDV-a. Nabava se provodi kao jednostavna nabava s javnom objavom poziva i elektroničkom dostavom ponuda, pod evidencijskim brojem 1-501-2026-1029.

Prema objavljenim uvjetima, predviđeno trajanje ugovora je tri mjeseca, a kriterij odabira najpovoljnije ponude je cijena. Rok za dostavu ponuda istekao je u ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine, u 12 sati. Nakon pregleda pristiglih ponuda i odabira izvođača trebali bi biti poznati konačna ugovorena vrijednost i daljnji koraci u organizaciji sanacije.

Važno je naglasiti da 27.000 eura predstavlja procijenjenu vrijednost nabave, a ne iznos koji je već potrošen. Također, raspisivanje i završetak roka za dostavu ponuda ne znače da su radovi već započeli. Njihov početak ovisit će o dovršetku postupka i ugovaranju posla.

Hoće li tijekom radova biti ograničenja prometa na autocesti A1?

Jedno od najvažnijih pitanja za vozače odnosi se na mogući utjecaj sanacije na promet autocestom A1. Budući da se dio rasvjetnih tijela nalazi na vanjskim bočnim stranama i lukovima konstrukcije, bit će potrebno organizirati siguran pristup radnim mjestima. Hoće li to zahtijevati privremenu prometnu regulaciju, zatvaranje pojedinog prometnog traka ili druge mjere, zasad nije potvrđeno.

Pritom je važno razlikovati dekorativnu rasvjetu mosta od rasvjete namijenjene osvjetljavanju kolnika i sigurnosti cestovnog prometa. Objavljeni postupak odnosi se na dekorativna rasvjetna tijela na konstrukciji mosta i ne predstavlja najavu sanacije samog nosivog sustava. Iz njihove dotrajalosti stoga se ne može zaključivati da je narušena statička sigurnost mosta.

Od Hrvatskih autocesta bilo bi korisno dobiti i podatak o posljednjoj većoj obnovi dekorativne rasvjete te procjenu koliko će planirani radovi produljiti njezin uporabni vijek. Jednako je zanimljivo hoće li se postojeća rasvjetna tijela popravljati ili zamjenjivati novima, uz moguće korištenje energetski učinkovitije tehnologije.

Hoće li jedan od simbola dalmatinske autoceste ponovno zasjati?

Više od dva desetljeća nakon izgradnje most Krka ostaje jedan od prepoznatljivih simbola autoceste koja povezuje Zagreb i Dalmaciju. Njegova konstrukcija, položaj iznad rijeke i noćno osvjetljenje učinili su ga atraktivnim prizorom koji privlači pozornost vozača i posjetitelja okolnog područja.

Sanacija dekorativne rasvjete trebala bi vratiti funkcionalnost osvjetljenja na dijelovima konstrukcije na kojima je dotrajalost već ostavila posljedice. Konačan opseg radova, datum njihova početka i eventualna ograničenja prometa bit će poznati nakon završetka postupka nabave i dodatnih informacija Hrvatskih autocesta.