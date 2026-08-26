Jedan od najbogatijih ljudi svijeta upravo napustio Hrvatsku: Četiri dana uživao na Jadranu, a evo tko je bio s njim

Jedan od najpoznatijih milijardera na svijetu, Jeff Bezos, i njegova supruga Lauren Sánchez Bezos napustili su Hrvatsku nakon nekoliko dana provedenih na Jadranu. Slavni par snimljen je u Trogiru, gdje su se iskrcali s luksuzne jedrilice Eos, nakon čega su Hrvatsku napustili privatnim zrakoplovom. Bezos i Sánchez Bezos četiri su dana plovili Jadranskim morem i uživali u hrvatskoj obali.

Tko su Jeff Bezos i Lauren Sánchez Bezos?

Jeff Bezos jedan je od najpoznatijih poslovnih ljudi današnjice i osnivač Amazona, kompanije koja je iz internetske knjižare izrasla u jednog od najvećih tehnoloških i trgovačkih divova na svijetu.

Bezos je također osnivač svemirske kompanije Blue Origin, a godinama se nalazi pri samom vrhu ljestvica najbogatijih ljudi svijeta. Njegova supruga Lauren Sánchez Bezos američka je bivša televizijska novinarka i voditeljica, medijska osoba i pilotkinja. Radila je na američkim televizijama, a osnovala je i tvrtku Black Ops Aviation koja se bavi snimanjem iz zraka. Njihova veza javnosti je poznata od 2019. godine, a vjenčali su se u lipnju 2025. tijekom višednevnog glamuroznog slavlja u Veneciji koje je privuklo veliku pozornost svjetskih medija.

Eos nije Bezosova jahta

Iako su Bezos i njegova supruga posljednjih dana boravili na luksuznoj jedrilici Eos, riječ nije o njegovoj poznatoj jahti. Eos je golema jedrilica duga približno 93 metra, izgrađena 2006. godine u njemačkom brodogradilištu Lürssen, a povezuje se s američkim medijskim milijarderom Barryjem Dillerom i njegovom suprugom, poznatom modnom dizajnericom Diane von Fürstenberg.

Bezosova megajahta zove se Koru i duga je oko 127 metara. Nakon četiri dana plovidbe hrvatskim Jadranom, jedan od najpoznatijih parova svjetskog jet-seta svoj je boravak priveo kraju upravo u Dalmaciji. Bezos i Sánchez Bezos iskrcali su se u Trogiru, a potom privatnim zrakoplovom napustili Hrvatsku. Njihov boravak još je jednom pokazao koliko hrvatska obala tijekom ljeta privlači neka od najpoznatijih i najbogatijih imena svijeta.