Jedan napitak mogao bi pomoći u snižavanju kolesterola nakon menopauze

Menopauza sa sobom donosi niz promjena koje nadilaze prestanak menstruacije. Pad razine estrogena može utjecati na način na koji tijelo regulira kolesterol, šećer u krvi i masnoće, zbog čega mnoge žene primjećuju promjene u tjelesnoj težini, krvnom tlaku i masnoćama u krvi. Upravo zato znanstvenici traže jednostavne načine koji bi mogli pomoći očuvanju metaboličkog zdravlja tijekom tog životnog razdoblja.

Novo istraživanje sugerira da bi jedan napitak mogao pomoći u snižavanju kolesterola kod žena u postmenopauzi. Riječ je o zelenom čaju, koji sadrži katehine, uključujući EGCG (epigalokatehin-3-galat), spoj koji se proučava zbog mogućeg utjecaja na metabolizam masti i kolesterola. Nedavni sustavni pregled i meta-analiza analizirali su postojeće dokaze kako bi utvrdili može li zeleni čaj pomoći ženama u postmenopauzi.

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Što su pokazali rezultati?

Istraživači su pregledali više od 1500 zapisa iz pet medicinskih baza podataka te su u analizu uključili sedam randomiziranih kontroliranih ispitivanja s ukupno 549 žena u dobi od 49 do 67 godina. Uspoređivale su se žene koje su konzumirale zeleni čaj ili njegove ekstrakte sa ženama koje su primale placebo, a pratili su se pokazatelji poput tjelesne težine, opsega struka, kolesterola, glukoze i inzulina.

Analiza je pokazala jedan statistički značajan rezultat: žene koje su konzumirale zeleni čaj imale su nižu razinu ukupnog kolesterola od žena koje ga nisu konzumirale. Međutim, istraživači ističu da se taj rezultat u velikoj mjeri oslanja na jednu veliku studiju koja je činila oko 75 posto ukupne težine analize.

Za ostale pokazatelje, uključujući tjelesnu težinu, indeks tjelesne mase, opseg struka, HDL kolesterol, trigliceride, glukozu natašte, inzulin i inzulinsku rezistenciju, nisu pronađene značajne promjene.

Autori upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno jer je kvaliteta dokaza ocijenjena kao niska do vrlo niska. Mnoge uključene studije imale su mali broj sudionica, kratko trajanje i metodološka ograničenja, a razlikovale su se i po vrsti te količini korištenog zelenog čaja.

Iako zeleni čaj općenito smatraju sigurnim u uobičajenim količinama, istraživači naglašavaju da nije zamjena za uravnoteženu prehranu, redovitu tjelovježbu i liječničku skrb te da su potrebna veća i kvalitetnija istraživanja kako bi se potvrdili njegovi potencijalni učinci, piše Index.