Jedan list papira može se reciklirati do šest puta

Odvajanjem papira količina miješanog komunalnog otpada smanjuje se za 25%. Za razliku od stakla, papir se ne može beskonačno reciklirati, no ponovna iskoristivost mu je od četiri do šest puta. Kako bi se potencijal papirnog i kartonskog otpada mogao ostvariti, prvi korak je pravilno odlaganje istog u polupodzemni spremnik s plavim poklopcem.

Koliko je stabala potrebno za izradu papira?

Papirnati materijal se izrađuje od tankih vlakana koja nalazimo u biljkama, prvenstveno drveću. Papir se može dobiti od drvenjače i drvne celuloze, no i od slame te šećerne trske. Za proizvodnju jedne tone papira potrebna su četiri stabla, 200 000 litara vode i 4 600 kWh električne energije, dok za proizvodnju jedne tone recikliranog papira nije potrebno niti jedno stablo već samo 160 litara vode i 2 400 kWh električne energije.

U spremnik s plavim poklopcem odvaja se kartonska ambalaža od tjestenine, riže, čajeva i sličnih proizvoda, te novine, časopisi, prospekti i reklamni katalozi. Također u takvoj vrsti otpada pripadaju bilježnice, adresari, pisma, uredske tiskovine, kompjuterski i pisaći pribor, te mape, kartonski fascikli, papirnate ukrasne trake i kartonske kutije. Prije odlaganja papirnatog otpada u odgovarajući spremnik, potrebno je s njega ukloniti dodatne materijale poput spajalica, ljepljivih traka, stiropora te ostataka hrane ili proizvoda koji se u njima nalazio. Papir ili karton poželjno je spljoštiti ili preklopiti, kako bi zauzimao što manje mjesta.

View this post on Instagram A post shared by Čistoća Split (@cistocasplit)

Važno je napomenuti da se papirnate maramice, ubrusi i salvete pravilno odlažu u spremnik sa smeđim poklopcem koji je namijenjen za biootpad, dok se računi iz trgovine od termo papira, zaprljani i voštani papir, higijenski papir, foto papir i prljavi papir kao i naljepnice odlažu u spremnik s crnim poklopcem za miješani komunalni otpad.

Veće količine poželjno odvesti na reciklažna dvorišta

Građanima se preporučuje da velike količine papirnatog otpada radije odvezu na reciklažna dvorišta, kako bi se spriječilo pretrpavanje polupodzemnih spremnika ili odlaganje pored spremnika. Splićani na raspolaganju imaju četiri reciklažna dvorišta Karepovac, Orišac, Pujanke i uskoro Kopilica. RD Karepovac se nalazi na adresi Dračevac 122 i za građane je otvoren od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati. Na Put Orišca 9 smješteno je reciklažno dvorište Orišac, dok se RD Pujanke nalazi na adresi Pujanke ulica 67b. Otvoreni su od ponedjeljaka do subote od 8 do 18 sati. Reciklažno dvorište Kopilica, na adresi Ulica Kopilica 52 uskoro će biti dostupno građanima na korištenje.

Podsjećamo, polupodzemni spremnici okosnica su novog sustava gospodarenjem otpadom u gradu Splitu. Do kraja ljeta bit će postavljeno ukupno 385 takvih spremnika za odvajanje četiri vrste otpada, a sljedeće godine još 400. Miješani komunalni otpad odlaže se u spremnik s crnim poklopcem, biootpad u onaj sa smeđim poklopcem, dok je žuti spremnik rezerviran za plastiku, metal i tetrapak. Polupodzemni spremnik s plavim poklopcem predviđen je za papirnatu i kartonsku ambalažu.

Sve informacije o novom sustavu odvajanja otpada pronađite na web stranici „Odvoji, lako

je“, kao i na Facebook i Instagram profilu Čistoće d.o.o. Split.