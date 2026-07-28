JEDAN KLIK KOŠTAO GA JE 12.000 EURA Lažna poruka banke ispraznila mu dva računa

Građani s područja Splitsko-dalmatinske županije ponovno su se našli na meti internetskih prevaranata. U dva nova slučaja računalnih prijevara 23-godišnjak i 26-godišnjakinja ostali su bez ukupno više od 15.000 eura.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, 23-godišnjak je zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da ju je poslala OTP banka. U poruci se nalazila poveznica koju je otvorio, smatrajući da preko nje treba ažurirati podatke u aplikaciji mobilnog bankarstva.

S dva računa nestalo više od 12.000 eura

Mladić je na lažnoj internetskoj stranici unio svoje osobne i bankovne podatke. Nedugo potom shvatio je da je s njegova dva bankovna računa obavljeno više neovlaštenih transakcija. Ukupno mu je skinuto više od 12.000 eura. Na sličan način prevarena je i 26-godišnjakinja, koja je policiji prijavila da joj s bankovnog računa nedostaje gotovo 3.400 eura. Nakon što je kontaktirala banku, utvrđeno je da je na njezinu štetu obavljeno nekoliko neovlaštenih transakcija.

Policija istražuje prijevare

Policijski službenici provode kriminalistička istraživanja kako bi utvrdili tko stoji iza prijevara i gdje je novac prebačen.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne otvaraju poveznice koje dobiju u sumnjivim SMS porukama i elektroničkoj pošti, čak ni kada poruke izgledaju kao da ih šalju banke ili druge poznate institucije. Građanima savjetuju da ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba te da ni na jednoj stranici otvorenoj preko sumnjive poveznice ne unose podatke za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu.

Dodatne informacije o zaštiti od internetskih prijevara građani mogu pronaći u edukativnoj objavi Policijske uprave splitsko-dalmatinske "Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o kibernetičkoj sigurnosti?".