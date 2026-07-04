Jedan kažnjen, drugi uhićen: Pijani vozači skrivili dvije nesreće

U petak, 3. srpnja oko 03.50 sati u Sukošanu u Ulici dr. Franje Tuđmana 18-godišnji vozač je pod utjecajem alkohola upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka, priopćila je PU zadarska.

Brzinu kretanja vozila nije prilagodio vidljivosti, preglednosti te uvjetima i stanju ceste, pri izlasku iz zavoja dolazi do zanošenja vozila i vozilom prelazi na prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, a potom udara u uzvišeni betonski rubnjak. U daljnjem nekontroliranom kretanju prelazi preko nogostupa, udara u stup javne rasvjete, stablo te u dva metalna stupa s prometnim znakovima.

U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta, nije bilo ozlijeđenih osoba. Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid.

Zbog počinjenih prekršaja, vozaču je izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 920,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.

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U četvrtak, 2. srpnja oko 18.10 sati u Zadru na križanju Ulice fra Gjerga Fishte i Ulice Bregdetti, 62-godišnjak je pod utjecajem alkohola upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka. Dolaskom do navedenog križanja, između vozila nije držao potreban razmak, uslijed čega prednjim dijelom vozila udara u stražnji dio automobila njemačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 44-godišnji državljanin Ukrajine koji je se kretao u istom smjeru, te se zaustavio na križanju poradi propuštanja vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska.

U prometnoj nesreći nastupila je materijalna šteta. Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid.

Vozač u dobi od 62-godine je uhićen i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu od 160,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca.

Nakon saslušanja na sudu predmet je stavljen u redovan postupak.