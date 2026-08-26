Jedan je bio Bajdo, drugi je 'ćaća': Vukas i Livaja sada dijele veliki Hajdukov rekord

Danas je 33. rođendan Marku Livaji, najboljem igraču Hajduka, koji se zadnjih godina, otkada predvodi „bijele“, prometnuo u istinskog simbola kluba, legendu koja je tu među nama na Poljudu, karizmatičnog kapetana, kojem baš priliči nadimak „ćaća“, kako ga je prozvao navijački puk. Proslavit će Marko danas svoj rođendan radno, putujući letom prema poljskim Katowicama, pa onda autobusom za Czestochowu, grad poznat po marijanskom svetištu za koje je itekako vezana sudbina Poljske i tog vjerničkog naroda.

Stvarno se nadamo da će se „bijeli“ sutra navečer, poslije utakmice, trijumfalno vratiti u Split, na radost navijačkog puka, i odvesti nas u europsku Konferencijsku ligu. Baš kao onomad prije 32 godine, kad je Hajduk pobijedio poljsku „Legiju“, golom Mikija Rapaića, na asistenciju Ivice Mornara, našeg tada strašnog, najmlađeg u Europi napadačkog dvojca, i širom nam otvorio vrata Lige prvaka.

A puno je Marko dao svom Hajduku kroz proteklih pet godina, nosio nas na rukama, a i mi njega. Nije bilo toliko željene titule prvaka Hrvatske, osvojena su dva Kupa, ali bilo je neke posebne melodije srca, onog hajdučkog, s kojim smo se davno identificirali.

A mi ćemo danas za Markov 33. rođendan o nečem posebnom, što se u nedjelju dogodilo na Poljudu u pobjedi Hajduka od 4:0 protiv Osijeka.

Marko Livaja postigao je svoj 107. gol za Hajduk i tako se izjednačio u broju postignutih zgoditaka za „bijele“ s velikim Bernardom Vukasom, najboljim igračem Hajduka svih vremena.

Bajdo i Marko, dva igrača, dva velemajstora nogometa, igrači poteza, jedini hajdukovci koji nas gledaju s navijačkih majica, omiljeni u navijačkom puku, veliki, a jednostavni.

Pa i to kupalište „Na Jadrana“ i taj „balun na skalini“, gdje su oba, Vukas u svoje vrijeme, a Livaja danas, znali doći i baciti „na balun“ s ekipom, nekako ih posebno spaja s ovim gradom i njegovim đirom i tradicijom.

Vukas se kao rođeni Zagrepčanin, kažu, zaljubio u Hajduk i Split, naučio je igrati briškulu i trešetu i pjevati stare varoške klapske napjeve bolje nego Splićani od kolina. Stariji kažu da se na Zvončacu u ta doba igrao tako dobar „mali balun“, pa su Vukasa, kad se vratio s nastupa za selekciju Europe, držali „pola ure u kolo“ na betonskom igralištu „Na Jadrana“.

Sve je to onaj Split, danas prisutan samo na par gradskih okupljališta...

I Marko će na tog istog Jadrana rado potpisati dres, fotografirati se s navijačem, potapšati ga.

Pa i ta Bajdina Vespa, ta slika na staroj Marjanskoj cesti, koju često gledamo, i Markova bicikla kazuju nam nešto o posebnosti i jednostavnosti ovih dvaju velikana nogometa.

Pamti Split Bernarda Vukasa, sretan što ga je imao, slavi Marka Livaju, ponosan šta je tu, i neka priča traje i dalje, s još puno golova.