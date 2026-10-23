Jedan hrvatski grad odlučio stati na kraj skupom Adventu: Fritule najviše 3 eura, hamburger 5. Evo što će još pojeftiniti

Dok se diljem Hrvatske već godinama vode rasprave o sve višim cijenama adventske ponude, od fritula i kobasica do kuhanog vina, Pula je odlučila uvesti drukčija pravila. Ovogodišnji Advent u najvećem istarskom gradu donosi ograničenja cijena za dio hrane i pića na adventskim kućicama, a cilj je blagdansku ponudu učiniti dostupnijom građanima i posjetiteljima.

Prema uvjetima javnog poziva za zakup adventskih kućica, ugostitelji će morati ponuditi određene proizvode po unaprijed definiranim maksimalnim cijenama.

Fritule i kuhano vino do tri eura, hamburger najviše pet

Prema novim pravilima, hot dog, hamburger i bakalar u propisanoj ponudi neće smjeti koštati više od pet eura.

Za kuhano vino, toplu čokoladu i kakao najviša dopuštena cijena bit će tri eura, dok će se čaj i voda u toj ponudi prodavati za najviše dva eura.

Ograničenja se odnose i na popularne adventske slastice. Tako će porcija fritula, palačinki ili božićnih kolačića u obveznoj ponudi smjeti koštati najviše tri eura.

No postoji važan detalj koji bi posjetitelji trebali znati.

Neće svi proizvodi biti po ograničenim cijenama

Iako na prvi pogled izgleda kao da će cijela adventska ponuda biti znatno jeftinija, pravila se zapravo odnose samo na određene proizvode koje ugostitelji moraju imati u ponudi.

Svaki zakupac adventske kućice bit će obvezan ponuditi barem jedan proizvod po propisanoj cijeni, ovisno o vrsti ugostiteljske ponude. Za te su proizvode određene i minimalne količine, odnosno veličine porcija.

Ostatak jelovnika ugostitelji će moći formirati prema vlastitoj procjeni.

"Riječ je o jednom proizvodu koji ugostitelji moraju imati u ponudi, kako je navedeno u javnom pozivu. Za svu ostalu ponudu, ako žele imati nešto dodatno, mogu sami određivati cijene ako za to postoji interes", objasnio je zamjenik gradonačelnika Pule Siniša Gordić za Dnevnik.hr.

To znači da će posjetitelji moći pronaći povoljnije proizvode, ali će se na istim kućicama moći prodavati i skuplje varijante hrane i pića.

Građani pozdravljaju odluku: "Smiješno je da kobasicu plaćate deset eura"

Dio Puljana zadovoljan je novim pravilima, smatrajući da su cijene adventske hrane posljednjih godina postale previsoke.

"Super, bit će povoljnije za nas koji smo malo manje imućni. To je trebalo napraviti i prije, bilo bi više ljudi vani, a sada se svi skrivaju po kućama", rekao je građanin Branko.

Sličnog je mišljenja i Danijela, koja smatra da su pojedine cijene odavno prešle granicu prihvatljivog.

"To je stvarno prešlo svaku mjeru dobrog ukusa. Cijene su smiješne, da za kobasicu plaćate deset eura. Mislim da to nikome nije normalno i da nam ne bi trebalo biti normalno", poručila je.

Ugostitelji upozoravaju na razliku u kvaliteti i veličini porcija

S druge strane, ugostitelji ističu da nije moguće svaku vrstu hrane prodavati po istoj cijeni jer troškovi ovise o kvaliteti namirnica i veličini porcije.

Danijel Britvić, koji već godinama sudjeluje na pulskom Adventu, podržava ideju pristupačnije ponude, ali naglašava da različiti proizvodi imaju različite troškove pripreme.

"Hot dog su artikli od 80 grama, obična hrenovka koju sam već imao po pet eura u velikom pecivu. Mi imamo kobasicu od 100 grama i ona ne može koštati pet eura, nego šest ili sedam. Imat ću cijene kao i lani, ali ću u ponudu uvrstiti i hot dog po zadanoj cijeni", objasnio je Britvić.

Hoće li i drugi gradovi krenuti istim putem?

Pula nije prvi istarski grad koji pokušava ograničiti cijene dijela adventske ponude. Sličan model već se godinama primjenjuje u Poreču, gdje ugostitelji također moraju osigurati određene proizvode po unaprijed zadanim cijenama.

Hoće li takav pristup potaknuti i druge hrvatske gradove na slične poteze, tek će se vidjeti.

Javni poziv za zakup adventskih kućica u Puli otvoren je do kraja listopada, a posjetitelji će tijekom Adventa moći provjeriti kako nova pravila funkcioniraju u praksi.

U svakom slučaju, ovogodišnja blagdanska ponuda u Puli trebala bi imati barem nekoliko pristupačnijih opcija za sve one koji žele uživati u adventskom ugođaju bez velikog udara na kućni budžet.