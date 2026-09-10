Jedan euro za veliku stvar: Adonis pokrenuo akciju za pomoć djeci i mladima

Humanitarna udruga Adonis pokrenula je akciju „1 € i podijeli dalje“ kojom prikuplja sredstva za program „Mozaik razvoja“, namijenjen pružanju stručne podrške djeci i mladima.

Riječ je o trogodišnjem programu koji obuhvaća edukacijsku rehabilitaciju, logopedsku terapiju, psihološku podršku, pomoć u učenju te inkluzivne radionice.

Program je namijenjen djeci i mladima s teškoćama u razvoju, djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali i djeci iz opće populacije koja će sudjelovati u inkluzivnim aktivnostima.

Planirano je da tijekom 36 mjeseci programom bude obuhvaćeno više od 180 korisnika – više od 50 u prvoj, 60 u drugoj te najmanje 70 u trećoj godini provedbe.

Program će se provoditi u Splitu i Vranjicu, u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u zajednici Maestral, u okviru programa Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo sudjeluje u financiranju, no dio potrebnih sredstava udruga mora osigurati sama. Cilj akcije je prikupiti 30.000 eura, a iz Adonisa građane pozivaju da pomognu donacijom od samo jednog eura te dijeljenjem njihove akcije.

„Ne tražimo velike iznose. Doniraj 1 €. Podijeli objavu. Pomozi da dođemo do još jedne osobe. Jer možda je upravo tvoj 1 € mali dio mozaika koji će nekome omogućiti stručnu podršku i novu priliku“, poručili su iz udruge.

Donacije se mogu uplatiti na račun Humanitarne udruge Adonis:

IBAN: HR1724020061101141976

Model: 99

Opis plaćanja: Donacija za program Mozaik razvoja