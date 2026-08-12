Jedan dodatak nikada ne biste trebali dodavati jajima

Gumasta kajgana može pokvariti doručak, a iako se čini kao jednostavno jelo, iznenađujuće ga je lako pogrešno pripremiti. Jedan od ključnih koraka koji mnogi rade, a koji zapravo može uništiti teksturu i okus jaja, jest dodavanje mlijeka. Ta je praksa upitna, a na to je svojedobno upozorio i chef Anthony Bourdain, piše Simply Recipes.

Zašto mlijeko nije dobar dodatak

Pokazalo se da Bourdain u svoju kajganu nije dodavao nikakvu tekućinu - ni mlijeko, ni vrhnje, ni vodu. Koristio je samo maslac, a tvrdio je da svaka dodatna tekućina razrjeđuje okus jaja. Njegov poznati recept za kajganu sa slaninom i kiselim vrhnjem, koji ne uključuje mlijeko, pripremao je u jednoj od epizoda svoje emisije "No Reservations".

Bourdain nije jedini chef koji je izbjegavao mlijeko. S njim se slagao i legendarni francuski kuhar Jacques Pépin. On je jaja solio i paprio prije mućenja, a maslac ili vrhnje dodavao je tek na kraju kuhanja kako bi zaustavio proces pečenja u idealnom trenutku, prenosi Index.

Ovom temom bavili su se i stručnjaci iz časopisa Cook’s Illustrated. Njihova su testiranja pokazala da tekućina može pomoći da kajgana bude mekša, no kuhari amateri najčešće pretjeruju s količinom. Preporuka je jedna do dvije čajne žličice tekućine po jajetu, što je znatno manje od uobičajene prakse. Previše tekućine, suprotno očekivanjima, može učiniti jaja žilavima ili gumastima i, kako je i Bourdain istaknuo, razrijediti njihov okus.

Zbog toga je za pripremu kajgane najsigurnije držati se jednostavne mješavine jaja, soli i papra. Ako se ipak odlučite za dodavanje tekućine radi teksture, važno je ne staviti više od jedne čajne žličice po jajetu.

Tri dodatna savjeta za najbolju kajganu

Jaja je važno posoliti prije mućenja, a ne tek u tavi. Rana faza soljenja poboljšava teksturu gotovog jela.

Jaja treba dobro izmutiti pjenjačom. Tim postupkom u smjesu ulazi zrak, zbog čega će kajgana biti laganija i pjenastija.

Pripremajte ih polako na niskoj temperaturi. Ako niste sigurni u svoje kulinarske vještine, ovo je najpouzdaniji način za pripremu kremastih jaja koja se neće prepeći.