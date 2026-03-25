Je li zdraviji losos ili srdela? Nutricionisti imaju jasan odgovor

Losos i srdele često se ističu kao temelj mediteranske prehrane zahvaljujući visokom udjelu zdravih masnoća i bogatom nutritivnom sastavu. Obje vrste ribe sadrže omega-3 masne kiseline, kvalitetne proteine te niz vitamina i minerala koji doprinose zdravlju srca, mozga i metabolizma.

Ipak, iako su obje iznimno hranjive, među njima postoje određene razlike koje mogu utjecati na izbor u prehrani.

Losos: bogat omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D

Losos je popularan zbog svoje svestranosti i nutritivne vrijednosti. Može se pripremati na razne načine, a porcija od 85 grama sadrži oko 155 kalorija, 22 grama proteina i 7 grama masti.

Nutricionisti ističu kako losos obiluje omega-3 masnim kiselinama, koje pomažu u očuvanju zdravlja srca, smanjenju upalnih procesa i regulaciji masnoća u krvi. Osim toga, važan je izvor vitamina D, koji ima ključnu ulogu u zdravlju kostiju, mišića i imunološkog sustava.

Sadrži i vitamine B skupine, selen i kalij, a divlji losos dodatno je bogat antioksidansom astaksantinom, koji ima protuupalna svojstva.

Srdele: nutritivno snažne i bogate kalcijem

Iako su manje i često zanemarene, srdele su iznimno nutritivno vrijedne. Porcija od 85 grama sadrži oko 177 kalorija, 21 gram proteina i 10 grama masti.

Poput lososa, i srdele su dobar izvor omega-3 masnih kiselina, a njihova posebna prednost je visok udio kalcija, osobito zato što se često konzumiraju s kostima. To ih čini odličnim izborom za zdravlje kostiju, posebno kod osoba koje ne unose dovoljno mliječnih proizvoda.

Uz to, bogate su vitaminom D i vitaminom B12, koji su važni za živčani sustav i proizvodnju energije.

Nema potrebe birati

Nutricionisti se slažu kako nema potrebe birati između lososa i srdela. Obje vrste ribe nude različite, ali komplementarne nutritivne prednosti i savršeno se uklapaju u uravnoteženu prehranu.

Preporuka je konzumirati masnu ribu dva do tri puta tjedno, a uključivanje različitih vrsta, poput lososa i srdela, pomaže osigurati širi spektar hranjivih tvari.

Zaključno, umjesto traženja “bolje” opcije, ključ je u raznolikosti – upravo kombinacija ovih namirnica doprinosi zdravijoj i uravnoteženijoj prehrani.