Je li zdravije piti flaširanu ili vodu iz slavine? Evo odgovora

Dovoljna hidratacija jedan je od najjednostavnijih načina brige o zdravlju, no često se zanemaruje. Iako postoji bezbroj napitaka, ništa ne može zamijeniti običnu vodu, koja čini više od polovice ljudskog tijela. Preporučuje se da žene dnevno unesu oko 2,7 litara tekućine, a muškarci oko 3,7 litara, uključujući vodu iz hrane i pića. Nedovoljan unos može uzrokovati umor, smanjenu koncentraciju i probavne tegobe, a dugoročno pridonijeti i ozbiljnijim zdravstvenim problemima.

Jedna od čestih dvojbi odnosi se na izbor između vode iz slavine i flaširane vode. U europskim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, voda iz slavine u pravilu je visoke kvalitete i pod strogim nadzorom.

Što sadrži voda iz slavine?

Za razliku od nekih dijelova svijeta, voda iz slavine u Hrvatskoj i većem dijelu Europe podliježe strogim propisima i redovitim kontrolama. Sadrži prirodne minerale poput kalcija i magnezija, koji su korisni za organizam. U nekim se zemljama dodaje i fluorid, no u Hrvatskoj to nije uobičajena praksa.

Stručnjaci ističu kako je voda iz javnog vodovoda u pravilu sigurna za piće te da građani mogu imati uvid u njezinu kvalitetu kroz redovita izvješća lokalnih vodovoda.

A što je s flaširanom vodom?

Flaširana voda dolazi u različitim varijantama – od izvorske do mineralne – a njezin sastav ovisi o izvoru. Iako je praktična, osobito na putovanjima, često nije nužno kvalitetnija od vode iz slavine. U nekim slučajevima riječ je o vodi iz istih ili sličnih izvora.

Osim toga, flaširana voda dolazi u plastičnoj ambalaži, što otvara pitanje mikroplastike i utjecaja na okoliš. Mikroplastika je sve češća tema znanstvenih istraživanja. Iako njezin točan utjecaj na zdravlje još nije u potpunosti razjašnjen, poznato je da se čestice plastike mogu otpuštati iz boca, osobito ako su izložene toplini i sunčevoj svjetlosti. Zbog toga stručnjaci često preporučuju smanjenje korištenja plastičnih boca kad god je to moguće.

Imaju li filteri smisla?

Korištenje filtera može poboljšati okus vode i ukloniti klor ili eventualne nečistoće, no u većini hrvatskih kućanstava nisu nužni. Kod naprednijih sustava treba imati na umu da mogu ukloniti i korisne minerale.

Što je najbolji izbor?

U većini europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, voda iz slavine smatra se sigurnim i zdravim izborom. Redovito se kontrolira, lako je dostupna i ne stvara plastični otpad.

Flaširana voda ima svoje mjesto, primjerice na putovanjima ili u situacijama kada kvaliteta lokalne vode nije sigurna. No u svakodnevnom životu voda iz slavine najčešće je praktičniji, ekološki prihvatljiviji i jednako kvalitetan izbor.