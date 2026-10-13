Je li to moguće, počelo asfaltiranje brze ceste Mravince – TTTS! Hrvatske ceste otkrivaju gdje se radi, a kod Žrnovnice već se vide prvi stupovi

Izgradnja brze ceste od čvora Mravince do TTTS-a, jednog od ključnih dijelova buduće istočne obilaznice Splita, vidljivo napreduje. Nakon višemjesečnih zemljanih radova, izgradnje nadvožnjaka i radova u tunelu Gladnjici, na dijelu gradilišta započelo je i asfaltiranje.

Hrvatske ceste potvrdile su za Dalmaciju Danas da se na području budućeg čvora Karepovac izvode prvi asfalterski radovi, dok se na glavnoj trasi istodobno priprema kolnička konstrukcija.

Riječ je o važnom pomaku na prometnici koja bi u idućim godinama trebala preuzeti dio prometa s preopterećenih prometnih pravaca između Splita, Solina, Stobreča i Podstrane.

Hrvatske ceste: Počelo asfaltiranje kod Karepovca

„Na lokaciji budućeg čvora Karepovac započeli su radovi na asfaltiranju, dok su na glavnoj trasi dionice od čvora Mravince do čvora TTTS, u tijeku radovi na izradi tamponskog sloja kolničke konstrukcije”, potvrdili su iz Hrvatskih cesta za Dalmaciju Danas.

To znači da je na dijelu gradilišta započela ugradnja asfalta, dok se na drugim dijelovima trase još priprema podloga za kolnik. Tamponski sloj važan je dio kolničke konstrukcije jer osigurava nosivost i stabilnost prometnice prije ugradnje završnih slojeva.

Podsjetimo, u prethodnim mjesecima intenzivno se radilo na tunelu Gladnjici, nadvožnjacima i drugim objektima duž trase. Dalmacija Danas još je u srpnju izvijestila da su prve tri faze projekta građevinski završene, dok se na fazama četiri i pet nastavljaju zahtjevni radovi.

Za taj dio projekta ugovorena je vrijednost od približno 32,7 milijuna eura bez PDV-a, a prema ranije objavljenom planu završetak radova očekuje se tijekom proljeća 2027. godine.

Prema Žrnovnici uklonjen golemi deponij, na terenu se vide prvi stupovi

Radovi su vidljivi i na prostoru između budućeg čvorišta TTTS i rijeke Žrnovnice.

Hrvatske ceste ranije su objavile da su tijekom pripremnih radova na tom području uklonjene velike količine otpada koji se ondje godinama nelegalno odlagao.

Prema podacima državne cestarske tvrtke, riječ je o području površine gotovo 45.000 četvornih metara. Hrvatske ceste navode da je obrađeno ukupno 42.297 kubičnih metara miješanog građevinskog otpada, uz izdvajanje i zbrinjavanje 278 tona glomaznog otpada, gotovo pet tona guma i 3,89 tona azbestnog cementa.

Iz tvrtke su tada istaknuli da je otpad zbrinut o njihovu trošku te da su na poslovima razdvajanja i uklanjanja sudjelovale stručne i ovlaštene tvrtke.

Na očišćenom prostoru i u blizini buduće prometne trase već se mogu uočiti prvi stupovi nove prometne konstrukcije.

Ipak, zasad nije službeno razjašnjeno kojoj točno građevini pripadaju vidljivi stupovi i u kojoj su fazi pripreme za premošćivanje rijeke Žrnovnice.

Dalmacija Danas zatražila je od Hrvatskih cesta dodatne informacije upravo o pripremama za izgradnju mosta preko Žrnovnice, ali odgovor na taj dio upita još nismo dobili te ćemo ga objaviti po primitku.

Dva planirana mosta preko Žrnovnice

Valja podsjetiti da se u širem prostoru TTTS-a i Žrnovnice planiraju dva zasebna cestovna zahvata koji uključuju premošćivanje rijeke.

Prvi je veliki most na budućoj brzoj cesti od čvora TTTS prema Staroj Podstrani. Prema dokumentaciji iz posljednjeg natječaja, trebao bi biti dug približno 556 metara.

Drugi je most povezan s planiranom prometnicom koja bi od TTTS-a vodila izravno prema Žrnovnici i njezinu istočnom zaleđu.

Za realizaciju te lokalne prometne veze Hrvatske ceste, Grad Split i Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije u veljači 2026. godine sklopili su sporazum o suradnji.

Upravo je zbog toga važno razjasniti odnose između radova koji su već započeli u blizini TTTS-a i budućih mostova preko rijeke. Premda se na terenu vide novi stupovi, zasad nije potvrđeno da oni pripadaju konstrukciji velikog mosta na brzoj cesti prema Podstrani.

Za nastavak prema Podstrani pristigle dvije ponude, obje ispod 150 milijuna eura

U međuvremenu je zabilježen još jedan važan korak u pripremi nastavka brze ceste.

Na natječaj Hrvatskih cesta za izgradnju dionice od TTTS-a do Stare Podstrane, procijenjene na 149,8 milijuna eura bez PDV-a, pristigle su dvije ponude koje su otvorene 25. rujna.

Zajednica ponuditelja Strabag i Hering ponudila je 132,93 milijuna eura bez PDV-a, dok je druga zajednica, Texo Molior i Euro-Asfalt, ponudila 134,48 milijuna eura.

Razlika između ponuda iznosi približno 1,55 milijuna eura. Međutim, cijena nije jedini kriterij odabira, pa niža ponuda ne znači automatski i dobivanje ugovora.

Prema posljednjim javno dostupnim informacijama koje smo provjerili, postupak odabira izvođača još nije imao javno potvrđen konačan ishod.

Riječ je o tehnički vrlo zahtjevnoj dionici dugoj nešto više od pet kilometara, koja uključuje dva tunela kroz Perun, most preko Žrnovnice i četiri vijadukta te gotovo šest kilometara pristupnih i zamjenskih cesta.

Za izvođenje radova predviđena su 42 mjeseca, što pokazuje koliko je zahtjevan nastavak prometnice kroz područje Žrnovnice i Podstrane.

Asfalt je važan pomak, ali kada će cesta biti otvorena?

Iako početak asfaltiranja predstavlja važnu novu fazu radova, to još ne znači da će cesta uskoro biti otvorena za promet.

Prema ranijim informacijama Hrvatskih cesta, za pojedine već izgrađene faze još su bili potrebni odgovarajući administrativni postupci, tehnički pregledi i uporabne dozvole.

Osim toga, prometno povezivanje cijele dionice ovisi i o dovršetku čvorišta TTTS, koje se gradi kao zaseban projekt.

Za taj zahvat ugovorena je vrijednost od približno 16,2 milijuna eura bez PDV-a, a ranije objavljeni rok dovršetka je rujan 2027. godine.

Izgradnja prometnice Mravince – TTTS i nastavka prema Podstrani jedan je od najvećih infrastrukturnih zahvata na istočnom ulazu u Split. Nova cesta trebala bi omogućiti drukčiju raspodjelu prometnih tokova i dugoročno rasteretiti dio postojeće Jadranske magistrale.