Je li to moguće: Cesta prema Sitnom i Dubravi uskoro bi mogla biti otvorena za osobna vozila

Prema informacijama koje je objavila Facebook stranica Donje Sitno, osobnim automobilima uskoro bi ponovno moglo biti omogućeno prometovanje cestom između Žrnovnice i Sitnog. Točan datum otvaranja još nije službeno potvrđen.

Nakon razdoblja radova i prometovanja obilaznim pravcima, stanovnicima Sitnog i okolnih mjesta stiže ohrabrujuća vijest. Kako je objavljeno na Facebook stranici Donje Sitno, cesta Žrnovnica – Sitno uskoro bi trebala biti puštena u promet za osobna vozila, pod uvjetom da se radovi i ostale aktivnosti nastave odvijati prema planu.

Teretna vozila i autobusi i dalje preko Srinjina

Otvaranje se zasad ne bi odnosilo na sva vozila. Prema istoj objavi, teretna vozila i vozila javnog prijevoza do daljnjega bi nastavila prometovati obilaznim pravcem preko Srinjina.

Iz Donjeg Sitnog naglasili su kako još čekaju službenu potvrdu i preciznu informaciju o datumu puštanja ceste u promet.

„Čim dobijemo službenu potvrdu i točne informacije o datumu puštanja ceste u promet, pravodobno ćemo vas obavijestiti“, poručili su.

Datum otvaranja još nije poznat

Iako bi ponovno otvaranje ceste znatno olakšalo svakodnevno putovanje stanovnicima Sitnog, Žrnovnice i okolnih mjesta, važno je naglasiti da službeni datum još nije objavljen.

Do tada ostaje na snazi postojeća prometna regulacija, a vozačima se preporučuje praćenje službenih obavijesti.