Je li stvarno pao snijeg 5. kolovoza? Usred najvećih ljetnih vrućina slavi se Gospa od Sniga

U vrijeme kada su temperature u Dalmaciji najčešće blizu godišnjeg vrhunca, brojne crkve, župe i mjesta slave blagdan koji već svojim imenom zvuči kao potpuna suprotnost kolovozu – Gospu Snježnu, odnosno Gospu od Sniga.

Blagdan se obilježava 5. kolovoza, a njegova je priča povezana s predajom o čudesnom snijegu koji je usred ljeta prekrio rimski brežuljak Eskvilin. Upravo je ondje kasnije podignuta monumentalna bazilika Santa Maria Maggiore, jedna od četiri velike papinske bazilike u Rimu i jedna od najvažnijih crkava posvećenih Blaženoj Djevici Mariji.

No je li u Rimu zaista pao snijeg usred kolovoza ili se radi o legendi koja je nastala stoljećima poslije?

BOGATI BRAČNI PAR TRAŽIO JE ZNAK

Prema crkvenoj predaji, u Rimu je u 4. stoljeću živio bogati bračni par bez djece. Odlučili su svoje imanje darovati u čast Blaženoj Djevici Mariji, ali nisu znali na koji način.

Bogorodica se, kaže predaja, u snu ukazala njima i tadašnjem papi Liberiju. Poručila im je da crkvu podignu na mjestu koje će tijekom noći biti prekriveno snijegom.



Ujutro 5. kolovoza brežuljak Eskvilin navodno je osvanuo pod bijelim pokrivačem. Papa je na snijegu označio obrise buduće crkve, a bogati je bračni par financirao njezinu gradnju.

Predaja događaj najčešće smješta u 358. godinu, tijekom pontifikata pape Liberija, koji je Katoličku crkvu vodio od 352. do 366. godine.

POVIJEST I LEGENDA IPAK NISU ISTO

Problem za povjesničare predstavlja činjenica da najraniji poznati izvori iz vremena pape Liberija ne spominju čudesnu ljetnu snježnu oborinu.

Legenda je u pisanom obliku zabilježena tek mnogo stoljeća nakon događaja koji opisuje. Prema Katoličkoj enciklopediji, priča se u izvorima ne pojavljuje prije srednjeg vijeka, zbog čega prevladava stav da snijeg na Eskvilinu nije povijesno potvrđen događaj, nego pobožna predaja koja je postupno postala dio crkvene i pučke kulture.

To ne znači da je sama bazilika izmišljena niti da je njezina starost upitna. Današnja Santa Maria Maggiore najvećim dijelom potječe iz 5. stoljeća, iz vremena pape Siksta III., nakon Efeškog sabora održanog 431. godine, na kojem je potvrđen Marijin naslov Bogorodice – Majke Božje.

Bazilika je građena i ukrašavana tijekom brojnih stoljeća, ali je sačuvala neke od najstarijih ranokršćanskih mozaika u Rimu.

UMJESTO SNIJEGA DANAS PADAJU BIJELE LATICE

Rim se svake godine 5. kolovoza prisjeća legende iznimno dojmljivim prizorom.

Za vrijeme svečane mise i večernje molitve iz otvora u raskošnom stropu bazilike spuštaju se tisuće bijelih ružinih latica. One stvaraju dojam snježne mećave i prekrivaju vjernike, svećenike i unutrašnjost crkve.

Tako je i ove srijede, 5. kolovoza 2026. godine, u bazilici predviđena tradicionalna rekonstrukcija „čuda snijega“. Bijele latice trebale su pasti tijekom svečanog pontifikala u 10 sati te ponovno tijekom večernje molitve.

Pokojni papa Franjo je tijekom proslave 2024. godine naglasio kako „snijeg“ ne treba promatrati samo kao folklorni prizor. U njemu je vidio simbol milosti – nečega što je besplatno, neočekivano i iznenađujuće poput snježne oborine usred rimskog ljeta.

JEDNA OD NAJVAŽNIJIH GOSPINIH CRKAVA

Santa Maria Maggiore kroz povijest je nosila više imena. Nazivana je Liberijevom bazilikom, Svetom Marijom od Snijega, ali i Svetom Marijom od Jaslica jer se u njoj čuva relikvija koju tradicija povezuje s Isusovim jaslama iz Betlehema.

U bazilici se nalazi i glasovita ikona Bogorodice s Djetetom Salus Populi Romani, odnosno „Spasenje rimskog naroda“. Rimljani su joj se stoljećima obraćali u vremenima epidemija, ratova i drugih velikih opasnosti.

Ikona je bila osobito važna papi Franji, koji ju je redovito posjećivao prije i poslije apostolskih putovanja. Upravo je u bazilici Santa Maria Maggiore, prema vlastitoj želji, i pokopan.

OD CAVTATA I BOLA DO ZADARSKIH OTOKA

Štovanje Gospe od Sniga proširilo se daleko izvan Rima, a posebno je duboke korijene pustilo na hrvatskoj obali i otocima.

Crkve, kapelice i oltari posvećeni Gospi Snježnoj ili Gospi od Sniga nalaze se u brojnim dalmatinskim mjestima, među kojima su Cavtat, Bol, Ražanac, Trsteno, Vid, Stomorica i Kukljica.

U Bolu je Gospa od Sniga zaštitnica mjesta, a 5. kolovoza tradicionalno se obilježava i Bolska fjera. Blagdan ondje spaja procesiju, misna slavlja, otočne običaje i veliku pučku feštu.

Posebno slikovita tradicija održava se u Kukljici na otoku Ugljanu. Stanovnici kip Gospe od Sniga prenose brodicama iz crkve u uvali Ždrelašćica prema župnoj crkvi u mjestu. Kukljica 2026. godine obilježava 512. godišnjicu zavjetnog blagdana, što tradiciju smješta još u 1514. godinu.

ZAŠTO BAŠ SNIJEG USRED LJETA?

Snijeg u priči ima snažno simboličko značenje. Njegova bjelina u kršćanskoj se tradiciji povezuje s čistoćom, nevinošću i milošću, dok njegova pojava usred ljeta predstavlja nešto neočekivano i ljudski gotovo nezamislivo.

Upravo je taj kontrast vjerojatno jedan od razloga zbog kojih je priča preživjela stoljeća. Blagdan pada u dijelu godine kada su Rim i Dalmacija najčešće izloženi velikim vrućinama, a vjernike podsjeća na snijeg, bjelinu i svježinu.

U starom se dalmatinskom pučkom kalendaru početak kolovoza smatrao vrhuncem ljeta, dok se meteorološka prekretnica očekivala oko blagdana Velike Gospe. Klimatske promjene posljednjih su desetljeća ipak produžile razdoblja velikih vrućina, pa se pravo ljetno vrijeme sve češće nastavlja i tijekom druge polovice kolovoza.

VJERSKI MIT ILI ZBILJA?

Na pitanje je li u noći 5. kolovoza 358. godine na Eskvilinu stvarno pao snijeg ne postoji povijesno potvrđen odgovor.

Suvremena historiografija priču uglavnom smatra legendom jer je zapisana stoljećima nakon navodnog događaja. Za vjernike, međutim, njezina vrijednost ne mora ovisiti isključivo o meteorološkom dokazu. Ona govori o vjeri, darivanju, neočekivanom znaku i mjestu na kojem je nastala jedna od najvećih marijanskih crkava svijeta.

Možda upravo zato Gospa od Sniga i nakon više od tisuću i pol godina povezuje potpuno različite svjetove: užarene rimske ulice, dalmatinske crkvice, procesije na moru i bijele latice koje svakog 5. kolovoza ponovno „zasniježe“ unutrašnjost bazilike Santa Maria Maggiore.