Rijetko je koja tema posljednjih tjedana u Splitu izazvala toliko reakcija, političkih prepucavanja i rasprava među građanima kao organizacija ovogodišnjeg Adventa. Od honorara glazbenih zvijezda, preko božićnih jelki i adventske infrastrukture, pa sve do troškova klizališta, dekoracija i produkcije, gotovo svaki segment splitske blagdanske manifestacije našao se pod povećalom javnosti. Cijela je priča kulminirala odlukom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute da Grad neće potpisati ugovor za nastup Dine Merlina, koji je 30. prosinca trebao održati koncert na splitskoj Rivi.

Međutim, u cijeloj toj raspravi nameće se jedno zanimljivo pitanje. Koliko za organizaciju svojih adventskih manifestacija izdvajaju drugi hrvatski gradovi? Je li Split zaista iznimka ili su milijunska ulaganja u blagdanske programe postala uobičajena praksa većih hrvatskih turističkih središta? Dalmacija Danas analizirala je dostupne financijske planove, javne nabave, proračunske dokumente i izjave čelnih ljudi hrvatskih gradova. Osim toga, uputili smo novinarske upite brojnim gradskim upravama, tražeći konkretne podatke o troškovima manifestacija, načinu ugovaranja poslova i pojedinačnim honorarima izvođača.

Brojke do kojih smo došli otkrivaju zanimljivu sliku.

Splitska računica: Od 1,7 milijuna do 979 tisuća eura

Prvotna procjena troškova organizacije ovogodišnjeg Adventa u Splitu iznosila je oko 1,7 milijuna eura. Nakon odustajanja od koncerta Dine Merlina, gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga predstavio je novu financijsku konstrukciju, prema kojoj bi ukupna vrijednost manifestacije trebala iznositi 1.449.000 eura.

No, taj iznos nije jednak iznosu koji će u konačnici morati pokriti Grad. Od sponzora je dosad prikupljeno 180.000 eura, dok je od adventskih kućica ostvareno dodatnih 290.000 eura prihoda. Kada se od ukupno planiranih rashoda oduzme tih 470.000 eura, dolazi se do procijenjenog financijskog opterećenja od 979.000 eura. Pritom u Banovini očekuju i dodatne sponzorske prihode, zbog čega bi konačni iznos mogao biti manji.

Za izvođače i popratne sadržaje predviđeno je oko 600.000 eura, za produkciju i opremu na Prokurativama 218.000 eura, za infrastrukturu 128.000 eura, a za klizalište oko 73.000 eura. Značajna sredstva izdvajaju se i za blagdansko uređenje grada te druge sadržaje koji nisu izravno povezani s koncertima.

Je li gotovo milijun eura procijenjenog troška za Grad Split mnogo? A koliko u odnosu na Split izdvajaju drugi?

Zagreb: Turistička zajednica planira 1,3 milijuna, Grad ulaže više od milijun eura

Posebno su zanimljivi podaci koji dolaze iz glavnog hrvatskog grada. Zagrebačka Turistička zajednica u 2026. godini za božićna i novogodišnja događanja planira izdvojiti oko 1,3 milijuna eura.

Prošle je godine na istoj financijskoj stavci realizirano oko 1,26 milijuna eura, dok je dodatnih 215.316 eura izdvojeno za adventsku promotivnu kampanju. No, troškovi zagrebačke Turističke zajednice nisu jedina izdvajanja povezana s blagdanskim razdobljem.

Grad Zagreb u blagdansko uređenje i druge popratne poslove ulaže više od milijun eura, od čega je 350.000 eura namijenjeno novim ukrasima. Istodobno, zagrebačka gradska uprava očekuje oko 524.000 eura prihoda od najma 169 adventskih kućica na javnim površinama. Kada bi se navedene stavke Grada i Turističke zajednice promatrale zajedno, njihov bi zbroj premašio 2,3 milijuna eura. Ipak, bez uvida u konsolidiranu financijsku konstrukciju nije moguće utvrditi postoje li međusobna preklapanja i transferi sredstava. Zagreb je pritom međunarodno etablirana adventska destinacija s višegodišnjom tradicijom i znatno većim turističkim tržištem od Splita.

Dubrovnik izdvaja 1,1 milijun eura, prošlih godina trošio je i više

Možda je za Split još zanimljivija usporedba s Dubrovnikom. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković otkrio je da će ovogodišnja blagdanska manifestacija, uključujući izvođače i ukrašavanje grada, stajati oko 1,1 milijun eura. Još je zanimljivije da su prethodnih godina dubrovački troškovi bili i veći. Za manifestaciju 2025. godine izdvojeno je oko 1,2 milijuna eura, dok je godinu ranije taj iznos dosezao približno 1,3 milijuna eura.

Dubrovnik je osigurao 350.000 eura sponzorskih sredstava, dok se od najma javnih površina računa na dodatnih približno 70.000 eura.

Kada se od ukupnog iznosa oduzmu navedeni prihodi, preostaje oko 680.000 eura za financiranje manifestacije.

Posebno je zanimljiva činjenica da Dubrovnik, unatoč višestruko manjem broju stanovnika od Splita, za organizaciju svojih blagdanskih događanja izdvaja milijunske iznose. Ovogodišnji dubrovački program donosi brojne koncerte, dva klizališta, radionice i druge sadržaje raspoređene po različitim dijelovima grada.

U apsolutnim iznosima razlika između ukupnih procijenjenih troškova splitskog i dubrovačkog Adventa iznosi 349.000 eura. Promatrajući iznose nakon odbitka navedenih prihoda, razlika je 299.000 eura.

Zadar na Advent ulaže oko 800 tisuća eura

Ni u Zadru ovogodišnja adventska manifestacija nije financijski zanemariva. Direktorica Turističke zajednice grada Zadra Iva Bencun otkrila je da ukupna ulaganja u organizaciju, program i promociju ovogodišnjeg Adventa iznose oko 800.000 eura.

Ovogodišnja manifestacija proširena je na četiri lokacije, a posjetitelje očekuju klizalište na Forumu, panoramski kotač kod Pozdrava suncu te brojni glazbeni i drugi sadržaji. Zadrani također nastoje iskoristiti blagdansko razdoblje za razvoj zimskog turizma. U prosincu prošle godine zabilježeno je 39.320 turističkih noćenja, odnosno 13,8 posto više nego godinu ranije.

Rijeka: Više od pola milijuna eura za uređenje i program

Značajna sredstva za organizaciju Adventa izdvajaju se i na Kvarneru. Direktorica Turističke zajednice grada Rijeke Antonija Kardum otkrila je da troškovi nabave i najma opreme te poslova povezanih s blagdanskim ukrašavanjem iznose 350.000 eura.

Dodatni troškovi organizacije programa, klizališta, dočeka Nove godine i marketinga premašuju 200.000 eura.

Prema tim podacima, poznata ulaganja u ovogodišnji riječki Advent premašuju 550.000 eura. I u ovom slučaju vidljivo je koliko infrastruktura i blagdansko uređenje, neovisno o honorarima glazbenih izvođača, mogu povećati ukupnu cijenu manifestacije.

Osijek povećao izdvajanja za više od 50 posto

U Slavoniji također rastu ulaganja u blagdanske programe. Turistička zajednica grada Osijeka za ovogodišnji Advent planira 350.000 eura, dok je u prošlogodišnjem planu bilo predviđeno 225.000 eura.

Riječ je o povećanju od približno 55,6 posto. Ipak, treba naglasiti da se iznos od 350.000 eura odnosi na financijski plan Turističke zajednice, a ne nužno na ukupna izdvajanja svih subjekata uključenih u organizaciju osječkog Adventa.

Trogir nam otkrio sve: Za organizaciju 210 tisuća eura, za izvođače 165 tisuća

Posebno detaljan odgovor na novinarski upit Dalmacije Danas stigao je iz Grada Trogira.

Prema odgovoru trogirskog gradonačelnika, procijenjeni troškovi ovogodišnje Zimske Adventure koje pokriva Turistička zajednica grada Trogira iznose 210.000 eura. Tim su iznosom obuhvaćeni troškovi programa, honorari glazbenih izvođača, produkcija događanja, zaštita autorskih prava, smještaj, osiguranje, marketing, postavljanje klizališta i dekoriranje adventskih lokacija koje provodi Turistička zajednica. Najveći dio predviđenog iznosa odnosi se na glazbeni program. Za izvođače je predviđeno 165.000 eura, za produkciju, tehniku, opremu i dekoraciju 20.000 eura, dok je za ostale potrebne usluge predviđeno dodatnih 25.000 eura.

Drugim riječima, gotovo 79 posto planiranih troškova Turističke zajednice odnosi se na izvođače. Troškovi programa većim se dijelom pokrivaju vlastitim sredstvima Turističke zajednice, dijelom donacijom Grada Trogira u iznosu od 55.000 eura, dok su ostala sponzorstva osigurana u ukupnom iznosu od 21.000 eura. Grad Trogir očekuje oko 60.000 eura prihoda od najma adventskih lokacija ugostiteljima. To znači da očekivani prihodi Grada od zakupa lokacija za oko pet tisuća eura premašuju iznos gradske donacije Turističkoj zajednici. Međutim, ta računica ne uključuje eventualne ostale troškove koje Grad ima u operativnoj organizaciji manifestacije.

Doznali smo koliko će Trogir platiti Tonija Cetinskog, Mladena Grdovića, Vannu, Danijelu Martinović...

Iz Grada Trogira dostavili su nam i pojedinačne ugovorene honorare glazbenih izvođača. Najskuplji pojedinačni nastup među navedenim izvođačima bit će koncert Tonija Cetinskog, koji će 4. prosinca nastupiti za ugovorenih 25.000 eura bez PDV-a. Za nastup Mladena Grdovića ugovoreno je 17.000 eura bez PDV-a, dok će koncert Danijele Martinović stajati 16.000 eura bez PDV-a.

Slijede Zlatko Pejaković, Boris Novković, Vanna i drugi poznati glazbeni izvođači. Ovo su pojedinačni ugovoreni iznosi koje je Grad Trogir dostavio Dalmaciji Danas: 4. prosinca – Toni Cetinski – 25.000 eura, 5. prosinca – Neki to vole vruće – 5.000 eura, 11. prosinca – Boris Novković – 12.000 eura, 12. prosinca – Mladen Grdović – 17.000 eura, 18. prosinca – Rišpet – 6.500 eura, 19. prosinca – Vanna – 11.000 eura, 23. prosinca – Danijela Martinović – 16.000 eura, 26. prosinca – Vigor – 8.500 eura, 29. prosinca – Zlatko Pejaković – 13.000 eura, 31. prosinca – Marko Pecotić i Silvia Dvornik – 4.600 eura, 31. prosinca – Taxi Band – 7.000 eura i 1. siječnja – Jurica Pađen i Aerodrom – 7.000 eura.

Svi navedeni iznosi iskazani su bez PDV-a, pri čemu su iz Grada Trogira posebno naglasili da se na nastupe grupa Neki to vole vruće te Jurice Pađena i Aerodroma ne obračunava PDV. Zbroj pojedinačno navedenih ugovorenih iznosa iznosi 132.600 eura. Taj iznos ne treba poistovjetiti s ukupnom stavkom od 165.000 eura predviđenom za izvođače, koja može uključivati porez i druge programske troškove.

Kako Trogirani ugovaraju nastupe?

Zanimalo nas je i na koji se način u Trogiru odabiru glazbeni izvođači, produkcijske kuće i ostali pružatelji usluga.

Iz Grada Trogira odgovorili su nam da Turistička zajednica provodi postupak prikupljanja ponuda. "Za sve ponude glazbenih izvođača, tvrtki ili obrta za produkciju iznad 10.000 eura vrijednosti, odluke o prihvaćanju ponuda i sklapanju ugovora donosi Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Trogira", navode u odgovoru. Formalni organizator adventskog programa je Turistička zajednica, koja surađuje s gradskim ustanovama i lokalnim udrugama. U operativnom dijelu organizacije zajednički sudjeluju Grad Trogir i Turistička zajednica, a međusobne obveze uređene su sporazumom.

U Sinj stižu Divlje jagode, Crvena jabuka, Alen Islamović i Dalmatino

Odgovor na novinarski upit Dalmacije Danas stigao je i iz Grada Sinja, koji je ove godine pripremio bogat blagdanski program. Ovogodišnji Advent u Sinju započinje 28. studenoga paljenjem prve adventske svijeće na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će na Trgu dr. Franje Tuđmana nastupiti legendarne Divlje jagode. Tijekom prosinca u Sinju će nastupiti Duško Kuliš, Tiho Orlić, Crvena jabuka, Alen Islamović, brojni lokalni glazbenici i klape, dok će Sinjane, Cetinjane i njihove goste u novu 2027. godinu uvesti grupa Dalmatino.

Uz glazbeni program, posjetitelje očekuju klizalište, adventske kućice, dječje predstave, kreativne radionice, izložbe, žive jaslice, konjička karavana Djeda Božićnjaka i prikazi tradicionalnih božićnih običaja. Nositelj manifestacije je Grad Sinj, uz sudjelovanje Turističke zajednice, kulturnih ustanova, lokalnih udruga i umjetnika.

Iz sinjske gradske uprave potvrdili su nam da je za razglase i rasvjetu proveden otvoreni postupak javne nabave.

U Gradu Sinju naglašavaju i da je potrebno razlikovati planirane troškove od ugovorenih obveza i konačno realiziranih rashoda. Za iskazivanje pojedinačnih ugovorenih naknada izvođača, produkcijskih kuća i ostalih pružatelja usluga mjerodavna je pripadajuća ugovorna dokumentacija. "Važno je istaknuti kako Advent u Sinju nije samo niz koncerata, već manifestacija koja okuplja lokalnu zajednicu, pruža prostor za djelovanje domaćih umjetnika i udruga, doprinosi očuvanju kulturne baštine te potiče turističku, ugostiteljsku i gospodarsku aktivnost u gradu tijekom zimskih mjeseci", ističu iz Grada Sinja. Ukupan procijenjeni trošak sinjskog Adventa zasad nemamo na raspolaganju, zbog čega Sinj nije moguće uključiti u cjelovitu financijsku usporedbu.

Makarska gotovo udvostručila izdvajanja, Omiš za tri dana predvidio 40 tisuća eura

U Makarskoj su se ove godine odlučili za povećanje izdvajanja za blagdanska događanja. Prema javno objavljenim podacima iz rebalansiranog gradskog proračuna, za božićno-novogodišnji program predviđeno je 110.000 eura. Prošle je godine za tu namjenu izdvojeno 60.000 eura, što znači da su ovogodišnja izdvajanja povećana za više od 83 posto. U Omišu je, pak, pokrenut postupak nabave usluge organizacije glazbenih događanja na Badnjak, Božić i doček Nove godine.

Procijenjena vrijednost tog posla iznosi 32.000 eura bez PDV-a, odnosno 40.000 eura s PDV-om. Važno je naglasiti da se omiški iznos odnosi isključivo na glazbeni program tijekom triju blagdanskih dana, a ne na cjelokupnu organizaciju Adventa.

Koliko se izdvaja u odnosu na broj stanovnika?

Posebno je zanimljivo promatrati dostupne financijske podatke u odnosu na veličinu pojedinih gradova.

Prema okvirnoj računici temeljenoj na posljednjem popisu stanovništva, Dubrovnik za ovogodišnju manifestaciju izdvaja oko 26,6 eura po stanovniku, dok poznati troškovi trogirske Turističke zajednice iznose oko 16,1 euro po stanovniku. U Zadru taj iznos iznosi približno 11,4 eura, dok ukupni procijenjeni troškovi splitskog Adventa iznose oko devet eura po stanovniku. Ova računica nije pokazatelj izravnog troška za svakog građanina, niti uključuje sve moguće prihode i rashode pojedinih organizatora. Također, pojedini iznosi nemaju jednak obuhvat troškova. Ipak, pokazuje kako apsolutni financijski iznos nije jedini kriterij kojim treba vrednovati veličinu ulaganja u adventsku manifestaciju.

Posebno je zanimljiva usporedba Splita i Dubrovnika, dvaju dalmatinskih turističkih središta koja tijekom zimskih mjeseci nastoje privući domaće i strane posjetitelje. Prema trenutačno dostupnim procjenama, nakon odbitka navedenih prihoda, splitski Advent predstavlja financijsko opterećenje od oko šest eura po stanovniku, dok se u Dubrovniku taj iznos kreće oko 16,5 eura. Pritom ponovno treba naglasiti da je riječ o okvirnoj analitičkoj usporedbi, a ne o konačnim proračunskim rashodima.

Može li Advent biti investicija, a ne samo trošak?

U raspravama o organizaciji adventskih manifestacija često se govori isključivo o novcu koji se izdvaja za izvođače, ukrase i infrastrukturu.

No, postoji i druga strana priče. Adventske manifestacije generiraju dodatnu potrošnju u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, trgovini, prijevozu i drugim gospodarskim djelatnostima. Prema istraživanju koje je zagrebačka Turistička zajednica provela u suradnji s Institutom za turizam, ukupna dodatna potrošnja povezana sa zagrebačkim Adventom u sezoni 2024./2025. procijenjena je na između 96,3 i 127,2 milijuna eura.

Naravno, to nije novac koji izravno završava u gradskoj blagajni, niti se zagrebački rezultati mogu automatski preslikati na Split. Međutim, ti podaci pokazuju zašto brojni hrvatski gradovi ulažu sve veća sredstva u razvoj zimskih turističkih sadržaja. Za Split, koji velik dio turističkog prometa ostvaruje tijekom ljetnih mjeseci, razvoj kvalitetnog zimskog programa mogao bi predstavljati jednu od mogućnosti produljenja turističke sezone. Dodatni gosti znače i potencijalno veći promet splitskih restorana, kafića, hotela, apartmana, trgovina i drugih gospodarskih subjekata.

Hoće li se to uistinu ostvariti, pokazat će konkretni rezultati.

Je li Split zaista iznimka?

Dostupni podaci pokazuju da milijunska izdvajanja za adventske manifestacije nisu isključivo splitska pojava.

Dubrovnik za svoj blagdanski program izdvaja više od milijun eura, Zadar ove godine ulaže oko 800.000 eura, dok Zagreb kroz različite institucije također planira značajna milijunska ulaganja. Istodobno, gradovi poput Trogira, koji imaju višestruko manje stanovnika od Splita, samo za glazbene izvođače izdvajaju šesteroznamenkaste iznose.

To, dakako, ne znači da ne treba propitivati opravdanost pojedinačnih troškova splitskog Adventa. Svaki euro javnog novca treba biti transparentno utrošen, svaki ugovor dostupan javnosti, a cijena pojedinih usluga podložna novinarskom i građanskom propitivanju. Upravo je zbog toga važno da i ostali hrvatski gradovi javnosti predstave cjelovite financijske konstrukcije svojih adventskih manifestacija, uključujući pojedinačne honorare izvođača, troškove produkcije, prihode od sponzorstava i zakupa javnih površina.

Međutim, bilo bi pogrešno o opravdanosti cjelokupne manifestacije suditi isključivo na temelju jedne velike brojke, bez uvida u prihode, opseg programa, broj posjetitelja i iskustva drugih hrvatskih gradova. Prava financijska slika splitskog Adventa bit će poznata tek nakon završetka manifestacije, kada bi javnosti trebali biti predstavljeni konačni rashodi, prihodi od sponzorstava i zakupa, ali i turistički te gospodarski rezultati.

Split svakako nije jedini hrvatski grad koji ulaže velika sredstva u blagdanske manifestacije. Dostupne brojke to jasno pokazuju, iako još ne omogućuju konačan zaključak o tome koji grad troši najviše u odnosu na ostvarene rezultate. Tek kada svi računi budu na stolu, moći će se argumentirano odgovoriti na pitanje je li ovogodišnji splitski Advent bio preskupa blagdanska zabava ili opravdano ulaganje u grad koji želi živjeti od turizma i izvan ljetnih mjeseci.

Nakon usporedbe s drugim hrvatskim gradovima, što mislite o troškovima splitskog Adventa? - 👍 Troškovi su opravdani s obzirom na veličinu Splita 💰 Split treba ulagati u Advent, ali racionalnije 👎 Previše se javnog novca troši na zabavu 📊 Treba pričekati konačne financijske i gospodarske rezultate 🤷 Nemam mišljenje Glasaj