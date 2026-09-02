Je li sigurno ostaviti punjače u utičnici i koliko vas to košta?

Malo tko isključuje punjač iz utičnice kad ga više ne koristi. Ta praksa ima svoju cijenu i rizike koje donosi.

Okruženi smo punjivim elektroničkim uređajima - mobitelima, prijenosnim računalima, pametnim satovima, slušalicama, električnim biciklima...

Što je s punjačima? Možda držite bar jedan pored kreveta, primjerice, i nikad ga ne isključujete iz utičnice. Slično vrijedi za punjač za laptop pored radnog stola. Je li to rizično? Postoje li skriveni troškovi povezani s ostavljanjem punjača stalno uključenima u utičnicu?

Što se nalazi unutar punjača?

Nisu svi punjači isti. Ovisno o primjeni i potrebnim snagama, njihova unutarnja struktura može varirati od vrlo jednostavnih do složenih, piše tportal.

Međutim, tipičan punjač prima izmjeničnu struju (AC) iz zidne utičnice i pretvara je u istosmjernu struju (DC) niskog napona prikladnu za bateriju vašeg uređaja. Kako biste razumjeli razliku, razmotrite tok elektrona u žici.

U istosmjernom strujnom krugu, elektroni se kreću u jednom smjeru i nastavljaju se rotirati u strujnom krugu. U AC strujnom krugu elektroni ne cirkuliraju, već se samo kreću naprijed-natrag.

Razlog zašto koristimo obje vrste struje seže daleko u prošlost, u vrijeme kada su se izumitelji Thomas Edison i Nikola Tesla borili oko toga koja će vrsta postati zadani standard.

Na kraju je svaki zauzeo svoju domenu. Električnu energiju se tradicionalno generira u AC obliku, ali moderni uređaji i baterije zahtijevaju DC oblik. Zato gotovo svaki električni uređaj dolazi s AC-DC pretvaračem.

Za pretvorbu iz AC u DC, tipičnom punjaču potrebno je nekoliko električnih komponenti kao što su transformator, krug za stvarnu pretvorbu, elementi za filtriranje za poboljšanje kvalitete izlaznog DC napona i upravljački krug za regulaciju i zaštitu.

Punjači troše energiju čak i kada se ne pune

Vampirska snaga je stvarna. Ako ga ostavite uključenog, punjač će kontinuirano crpiti malu količinu energije. Dio te energije koristi se za održavanje upravljačkih i zaštitnih krugova u radu, dok se ostatak gubi kao toplina.

Kada pogledamo pojedinačni mali punjač, ​​vampirska snaga - poznata i kao snaga u stanju pripravnosti - zanemariva je. Ali, ako zbrojite sve punjače u svom domu za različite uređaje, s vremenom se može dogoditi značajan gubitak energije.

Snaga u stanju pripravnosti nije ograničena samo na punjače. I drugi elektronički uređaji poput televizora također troše malo energije u stanju pripravnosti. Ovisno o tome koliko stvari ostavite uključenima, tijekom godine to može iznositi nekoliko kilovat-sati.