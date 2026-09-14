Je li senzacija na pomolu? Trump objavio veliki zaokret u ratu: "Ukrajina je pristala, Rusija će učiniti isto"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da su Ukrajina i Rusija pristale prestati napadati međusobne energetske ciljeve, što bi, potvrdi li se i bude li se provodilo na terenu, predstavljalo značajan zaokret u ratu koji traje više od četiri godine.

Trump je tvrdnju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Ukrajina je pristala da neće napadati ruske energetske ciljeve. Rusija je pristala učiniti isto", objavio je Trump, povezujući dogovor i s velikim rastom cijena dizelskog goriva u svijetu.

U ovom trenutku riječ je prije svega o Trumpovoj objavi. Detalji potencijalnog dogovora, njegovo trajanje, popis objekata koji bi bili zaštićeni te eventualni mehanizam nadzora zasad nisu javno predstavljeni.

Trump dan ranije pritisnuo Zelenskog

Objava dolazi samo dan nakon što je Trump javno pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije nafte i drugu infrastrukturu povezanu s proizvodnjom i distribucijom dizela.

Trump je tada rekao da je o tome razgovarao sa Zelenskim te poručio da Ukrajina ima "mnogo drugih ciljeva" koje može napadati, ali da ne bi trebala pogađati rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela.

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivno koristi bespilotne letjelice dugog dometa za napade na ruske rafinerije, naftna skladišta i druge objekte energetskog sektora. Kijev takve napade opravdava tvrdnjom da ruska naftna industrija izravno financira i opskrbljuje ruski ratni stroj.

Udari su imali posljedice. Associated Press navodi da su problemi u ruskoj proizvodnji doveli do nestašica goriva, a Moskva je u srpnju zabranila izvoz dizela.

Zelenski je već predlagao "energetsko primirje"

Posebno je zanimljivo da Trumpova objava stiže samo nekoliko dana nakon što je upravo Zelenski javno otvorio mogućnost takvog sporazuma.

Na skupu Yalta European Strategy 11. rujna ukrajinski predsjednik govorio je o potrebi uspostave "energetskog primirja". Njegov prijedlog bio je jednostavan: ako Rusija prestane napadati ukrajinsku energetsku mrežu, Ukrajina neće uzvraćati napadima na ruski energetski sektor.

"Ako Rusi ne napadnu naš energetski sustav i naši ljudi imaju električnu energiju, Ukrajina također neće uzvratiti", bila je suština poruke ukrajinskog predsjednika.

Zelenski je istodobno upozorio da će, nastavi li Rusija tijekom zime izazivati nestanke struje u Ukrajini, Kijev pokušati odgovoriti na isti način.

Zbog toga Trumpova najnovija objava može predstavljati američko posredovanje kojim je raniji ukrajinski prijedlog pretvoren u uzajamni dogovor – no za takav zaključak treba pričekati dodatne potvrde i pojedinosti.

Trump krivi rat u Ukrajini za cijene dizela, IEA ukazuje na širu sliku

Trump je u istoj objavi ustvrdio da je aktualni rast svjetskih cijena dizela "uglavnom posljedica rata Rusije i Ukrajine, a ne Irana".

Međutim, podaci Međunarodne agencije za energiju (IEA) koje prenosi Associated Press pokazuju složeniju sliku. Neto izvoz dizela i plinskog ulja iz zemalja Perzijskog zaljeva u kolovozu pao je na tek nešto više od četvrtine razine prije početka rata s Iranom u veljači.

IEA pritom navodi da su poremećaji u ruskom rafinerijskom sustavu i gotovo potpuno zaustavljanje izvoza derivata nakon pojačanih ukrajinskih napada dodatno pogoršali globalni manjak. Dakle, na tržište istodobno snažno djeluju poremećaji i na Bliskom istoku i u Rusiji.

Cijena dizela u Sjedinjenim Državama u međuvremenu je premašila šest dolara po galonu i dosegnula rekordne razine, što je postalo važno unutarnjopolitičko pitanje uoči američkih izbora za Kongres u studenome.

Ako se dogovor potvrdi, mogao bi biti posebno važan uoči zime

Potencijalni prekid napada na energetsku infrastrukturu mogao bi imati posebno veliko značenje za Ukrajinu pred dolazak zime.

Rusija je proteklih godina sustavno napadala ukrajinske elektrane, trafostanice i drugu energetsku infrastrukturu, a ukrajinske vlasti posljednjih tjedana ponovno upozoravaju na mogućnost snažnih udara tijekom hladnijeg dijela godine.

S druge strane, Ukrajina je dalekometnim napadima sve snažnije pogađala ruski naftni sektor, pokušavajući smanjiti prihode Moskve i količinu goriva dostupnu ruskom gospodarstvu i vojsci.

Uspije li Washington doista održati obje strane unutar novog dogovora, bio bi to jedan od konkretnijih ograničenih sporazuma Rusije i Ukrajine posljednjih mjeseci.

No ključno pitanje tek slijedi: hoće li ono što je Trump objavio na društvenim mrežama izdržati prvi novi veliki val ruskih i ukrajinskih napada.