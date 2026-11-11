Je li samački život postao novi trend? U Splitu gotovo 16 tisuća ljudi živi samo, psihologinja otkriva što se promijenilo

Danas, 11. studenoga, obilježava se Dan samaca, međunarodno poznat kao Singles' Day. Premda se posljednjih godina uglavnom povezuje s velikim trgovačkim popustima i internetskom kupovinom, ovaj datum otvara i znatno širu društvenu temu. Kako se mijenjaju partnerski odnosi, zašto sve više ljudi živi samo i koliko su se očekivanja od braka i obiteljskog života promijenila u odnosu na prethodne generacije?

Prema posljednjem Popisu stanovništva iz 2021. godine, u Hrvatskoj je evidentirano 1.435.440 privatnih kućanstava, od čega čak 399.075 jednočlanih. Drugim riječima, 27,8 posto svih privatnih kućanstava čini samo jedna osoba.

Riječ je o značajnoj promjeni u odnosu na prethodna desetljeća. Primjerice, 1953. godine udio jednočlanih kućanstava iznosio je 14,1 posto, dok je prema posljednjem popisu gotovo dvostruko veći. Istodobno se smanjivao i prosječan broj članova kućanstva, s 3,8 osoba sredinom prošlog stoljeća na 2,7 osoba 2021. godine.

Iako ove brojke ne otkrivaju koliko ljudi nema ljubavnog partnera, jasno pokazuju da je život u jednočlanom kućanstvu postao znatno zastupljeniji oblik stanovanja.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji gotovo 39 tisuća ljudi živi samo

Zanimljive razlike vidljive su i na području Dalmacije, gdje se udio jednočlanih kućanstava razlikuje među županijama, ali i između većih gradova i manjih sredina.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Splitsko-dalmatinskoj županiji evidentirano je 152.095 privatnih kućanstava, među kojima je 38.962 jednočlanih. Njihov udio iznosi 25,6 posto, što je nešto manje od državnog prosjeka.

U Splitu je od ukupno 59.998 privatnih kućanstava njih 15.859 jednočlanih. To znači da 26,4 posto splitskih kućanstava čini samo jedna osoba.

Ni ostali gradovi u županiji ne zaostaju kada je riječ o apsolutnom broju stanovnika koji žive sami. U Kaštelima je evidentirano 2.660 jednočlanih kućanstava, u Solinu 1.700, Sinju 1.480, Omišu 1.243, a u Makarskoj 1.231.

Ipak, kada se promatra njihov udio u ukupnom broju kućanstava, razlike postaju izraženije. Tako u Solinu jednočlana kućanstva čine oko 20,4 posto, u Kaštelima 20,7 posto, a u Sinju 19,3 posto.

Posebno su zanimljivi podaci s dalmatinskih otoka. U gradu Visu gotovo 40 posto kućanstava ima samo jednog člana, dok u Komiži taj udio iznosi približno 37,3 posto.

Šibenik ima najveći udio među četiri najveća dalmatinska grada

Usporedba Splita, Zadra, Šibenika i Dubrovnika pokazuje da među njima najveći udio jednočlanih kućanstava ima Šibenik.

Prema Popisu 2021., u Šibeniku su evidentirana 4.923 jednočlana kućanstva, odnosno 29,1 posto ukupnog broja.

U Zadru je popisano 7.143 takvih kućanstava, što čini 26,7 posto, dok ih je u Dubrovniku 4.078, odnosno 26,8 posto.

Na razini Šibensko-kninske županije udio je još veći. Od ukupno 38.496 privatnih kućanstava, njih 12.122 imaju samo jednog člana, što predstavlja 31,5 posto.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je 10.570 jednočlanih kućanstava, odnosno približno 26 posto ukupnog broja.

Podaci pokazuju da je život u jednočlanim kućanstvima prisutan u svim promatranim dijelovima Dalmacije, no uz primjetne lokalne razlike. Pritom na njihovu zastupljenost mogu utjecati različite okolnosti, od dobne strukture stanovništva do migracija, stambenih prilika i promjena u obiteljskom životu.

Je li danas poželjnije biti sam nego u vezi?

Dok statistika govori o načinu stanovanja, pitanje samačkog života otvara i niz tema povezanih s emocionalnim odnosima, društvenim očekivanjima i osobnim izborima. O tome smo razgovarali sa Splićankom Dorom Mitrović, psihologinjom i psihoterapeutkinjom psihoanalitičkog smjera, koja smatra da se odnos društva prema samcima tijekom posljednjih desetljeća značajno promijenio.

Nekada se brak često podrazumijevao kao jedan od ključnih životnih ciljeva, dok se danas sve više naglašavaju osobna sloboda, neovisnost i individualni razvoj. U javnom prostoru povremeno se može steći čak i dojam da je ozbiljna veza postala nešto zastarjelo, a samački život svojevrsni simbol suvremenosti.

Međutim, Mitrović upozorava da se takve promjene ne mogu promatrati jednostrano. Iza njih stoje duboke društvene promjene, drukčiji položaj žena, ali i nova očekivanja koja se postavljaju pred muškarce.

„Društvo se promijenilo, i nabolje i nagore. Žene su danas samostalnije, rade, uče, obrazuju se, i smisao života više nije isključivo udaja i majčinstvo. No, ni karijera ni sloboda same po sebi ne moraju biti cilj. Važno je pronaći ravnotežu između osobne neovisnosti i potrebe za bliskošću“, objašnjava Mitrović.

Promjene nisu zahvatile samo položaj žena. Znatno su se promijenila i očekivanja od muškaraca, koji se danas suočavaju s drukčijim zahtjevima nego prethodne generacije.

Dok je tradicionalni model muškarca uglavnom podrazumijevao ulogu hranitelja i zaštitnika obitelji, suvremeni partnerski odnosi sve više uključuju ravnopravnu podjelu odgovornosti, sudjelovanje u odgoju djece i emocionalnu dostupnost.

Mitrović smatra da upravo u tom prijelazu nastaju brojne poteškoće. Mnogi muškarci odrasli su u okruženju u kojem se otvoreno pokazivanje osjećaja nije poticalo, dok se danas od njih očekuje upravo suprotno.

„Mnogi su muškarci učeni da emocije treba potiskivati, da je njihova dužnost brinuti se, a ne osjećati. S druge strane, žene su postale svjesnije vlastite snage i mogućnosti. U takvom okruženju oba spola teško se snalaze – promjene su brze, a obrasci ponašanja duboko ukorijenjeni. Rekla bih da trenutno oba spola jako teško 'probavljaju' ovu promjenu“, ističe Mitrović.

Drugim riječima, društvene promjene događaju se brže nego što se mijenjaju obrasci ponašanja koje pojedinci usvajaju tijekom odrastanja.

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„Kad ćeš se udati?“ Pritisak obitelji i dalje ima snažan utjecaj

Iako se danas sve više govori o slobodi izbora, društvena očekivanja povezana s ljubavnim životom nisu nestala.

Pitanja o tome ima li netko partnera, kada planira brak ili zasnivanje obitelji i dalje su česta, osobito u obiteljskom okruženju. Ono što se ponekad doživljava kao dobronamjerno zanimanje može kod pojedinaca stvoriti osjećaj pritiska, posebno ako se njihovi životni planovi razlikuju od očekivanja okoline.

Mitrović objašnjava da utjecaj obitelji nije ograničen samo na izravne komentare ili savjete. Mnogo je važnije ono što tijekom odrastanja usvajamo kroz odnose s roditeljima i drugim bliskim osobama.

„Budući da sredina utječe na društvo i obitelj, i obitelj sigurno utječe na pojedinca. Svaka osoba vrlo snažno u sebi osjeća ono što su joj prenijeli roditelji ili skrbnici – htjeli mi to ili ne, bilo da je riječ o pozitivnom ili negativnom iskustvu“, objašnjava psihologinja.

U psihoterapijskom radu, dodaje, često se otvaraju upravo pitanja povezana s obiteljskim nasljeđem i načinom na koji ono utječe na kasnije životne odluke.

Pojedinac tijekom odrastanja ne preuzima samo konkretna pravila, nego i obrasce razmišljanja o sebi, drugima i odnosima. Osvještavanje tih obrazaca može biti važan korak prema samostalnijem donošenju odluka.

„Ono što je često predmet psihoterapije mladih ljudi jest upravo osvještavanje onoga što su nas naši roditelji i skrbnici naučili te načina na koji smo ih ugradili kao figure u svoj unutarnji svijet“, navodi Mitrović.

Sljedeći je korak, pojašnjava, proces individualizacije, tijekom kojeg osoba postupno razvija vlastite stavove i stječe sigurnost u donošenju odluka koje ne moraju uvijek biti u skladu s obiteljskim očekivanjima.

„Kada postanemo toga svjesni, tada se često radi na individualizaciji, odnosno procesu u kojem mlada osoba pronalazi svoje mišljenje i svoj glas unutar cijele te priče te se osjeća sigurno u tome da po tim principima živi i djeluje. To može biti slično, ali i posve različito od onoga što smo živjeli u svojim obiteljima“, zaključuje Dora Mitrović.