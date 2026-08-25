Je li psilijum doista 'prirodni Ozempic'? Stručnjaci otkrili što može, a što ne

Psilijum ljuskice posljednjih su se godina našle u središtu pozornosti kao navodna jeftinija alternativa Ozempicu. Riječ je o izvoru topljivih vlakana koji može pridonijeti duljem osjećaju sitosti te pomoći u regulaciji probave, šećera u krvi i kolesterola.

No stručnjaci upozoravaju da se njegovi učinci ne mogu uspoređivati s djelovanjem semaglutida te da psilijum nije zamjena za lijekove poput Ozempica i Wegovyja, prenosi Index.

Što je psilijum i kako djeluje?

Psilijum je dostupan u obliku praha, kapsula i drugih dodataka prehrani. "Psilijum ljuskice su dodatak prehrani s topljivim vlaknima. Tradicionalno se koriste za regulaciju probave, dakle kod zatvora ili proljeva, jer pomažu u formiranju stolice", objasnila je dr. Irene Sonu, izvanredna klinička profesorica gastroenterologije na Stanford Medicine.

Osim što pomažu probavi, vlakna mogu pridonijeti osjećaju sitosti. Budući da psilijum upija vodu i povećava svoj volumen, nakon konzumacije može pomoći da se dulje osjećamo sitima.

Upravo je zbog toga počela usporedba s lijekovima poput Ozempica i Wegovyja. Psilijum može imati povoljan učinak i na regulaciju šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2, no mehanizam njegova djelovanja bitno se razlikuje od djelovanja semaglutida.

Psilijum ipak nije "prirodni Ozempic"

Stručnjaci naglašavaju da psilijum nije odgovarajuća zamjena za Ozempic, a ne postoje ni istraživanja koja bi izravno usporedila njihove učinke. Jedna manja studija iz 2016. navela je psilijum kao potencijalno koristan dodatak prehrani za osobe s dijabetesom, ali provedena je prije nego što je semaglutid odobren za liječenje pretilosti.

"Iako je krajnji rezultat donekle sličan kada je riječ o osjećaju sitosti, psilijum definitivno ne djeluje na isti način kao semaglutid", rekla je dr. Sonu.

Semaglutid pripada skupini lijekova koji oponašaju djelovanje hormona GLP-1 te, među ostalim, utječe na apetit, lučenje inzulina i pražnjenje želuca. Psilijum, s druge strane, djeluje prvenstveno kao topljivo vlakno koje u probavnom sustavu upija vodu i povećava volumen.

Razlika je posebno velika kada je riječ o mršavljenju. "Uz Wegovy se može izgubiti prosječno 15 posto tjelesne mase", rekao je dr. William Yancy, profesor medicine i direktor Centra za stil života i upravljanje težinom na Duke Healthu.

"S psilijumom bi to mogao biti tek djelić postotka, ili možda jedan do dva posto, ako uopće dođe do gubitka kilograma. To se ne može uspoređivati", dodao je.

Dr. Sonu također naglašava da psilijum nije poznat kao učinkovita metoda mršavljenja. Razlike postoje i u regulaciji šećera u krvi. Semaglutid, među ostalim, potiče lučenje inzulina kada je razina glukoze povišena, dok topiva vlakna mogu usporiti apsorpciju ugljikohidrata i tako ublažiti porast šećera nakon obroka.

Zašto je onda psilijum koristan?

Popularnost lijekova za mršavljenje potaknula je potragu za jeftinijim i lako dostupnim alternativama. Na društvenim mrežama tako su se različiti dodaci prehrani, među njima i berberin, počeli promovirati kao "prirodni Ozempic". Stručnjaci upozoravaju da proizvodi koji se mogu kupiti bez recepta ne mogu ponuditi usporedive rezultate.

"Ozempic, semaglutid ili Wegovy - to su lijekovi koje smo čekali desetljećima. Mislim da ne postoji način da se njihov učinak kopira postojećim proizvodima ili dodacima koji se kupuju bez recepta", rekao je dr. Yancy.

To, međutim, ne znači da psilijum nema svoje prednosti. Može pomoći u regulaciji stolice, a postoje dokazi i o njegovu povoljnom učinku na razinu kolesterola i kontrolu glukoze u krvi. Topljiva vlakna mogu biti korisna i nekim osobama sa sindromom iritabilnog crijeva.

"Velika sam zagovornica vlakana", rekla je dr. Sonu, dodajući da ih svojim pacijentima često preporučuje ako ih dobro podnose.

Nije za svakoga

Psilijum se uglavnom smatra sigurnim kada se uzima prema uputama i uz dovoljno tekućine, ali može izazvati nadutost i plinove. Poseban oprez potreban je kod osoba s određenim bolestima probavnog sustava.

"Ako imate određene probavne bolesti, simptomi se mogu pogoršati", upozorila je dr. Sonu. Kao primjer navodi gastroparezu, stanje kod kojeg se želudac sporije prazni i kod kojeg veće količine vlakana mogu pogoršati tegobe.

Psilijum može utjecati i na apsorpciju pojedinih lijekova, zbog čega osobe koje redovito uzimaju terapiju trebaju provjeriti s liječnikom ili ljekarnikom kako ga pravilno koristiti.

"Psilijum ljuskice su dobre na mnogo načina", zaključio je dr. Yancy. "Samo mislim da ih ne bih koristio za mršavljenje niti bih od njih očekivao velike rezultate u tom smislu."

Drugim riječima, psilijum može biti koristan dodatak prehrani i dobar izvor vlakana, ali nazivati ga jeftinom ili prirodnom zamjenom za Ozempic bilo bi pogrešno.