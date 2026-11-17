Nakon što je Dalmacija Danas objavila članak o problemima koje su obilni pljuskovi u ponedjeljak, 16. studenoga, izazvali u Splitu, javio nam se još jedan čitatelj koji se tijekom nevremena zatekao na jednoj od važnijih prometnica na ulazu u grad. Kako tvrdi, na Solinskoj cesti, nedaleko od Brodomerkura i benzinske postaje, voda je prekrila znatan dio kolnika, zbog čega su vozači morali zaobilaziti poplavljeni dio prometnice.

Čitatelj kaže da je u trenutku kada je počela padati kiša boravio u Solinu, nakon čega se automobilom uputio prema splitskoj trajektnoj luci. Za put je odabrao staru solinsku cestu, ne očekujući da će na dijelu prometnice naići na toliku količinu vode.

"Cijela jedna strana ceste našla se pod vodom"

"Kiša se pretvorila u pravi pljusak dok sam vozio Solinskom cestom. Kada sam prošao Brodomerkur i približio se tamošnjoj benzinskoj postaji, cijela jedna strana ceste našla se pod vodom. Na pojedinim dijelovima, prema mojoj procjeni, dubina je dosezala i pola metra", opisuje čitatelj.

Zbog takve situacije promet se, prema njegovim riječima, usporio, a vozači su se pokušavali provući dijelom kolnika koji nije bio poplavljen.

"Nastala je gužva jer su automobili zaobilazili potopljeni dio ceste. Svi su se pokušavali držati strane na kojoj nije bilo toliko vode", dodaje.

"Bavim se poljoprivredom i odmah sam primijetio jedan problem"

Osim samog zadržavanja vode na prometnici, čitatelj je upozorio i na ono što smatra mogućim uzrokom problema. Prema njegovu mišljenju, vegetacija uz rub kolnika mogla je spriječiti normalno otjecanje oborinske vode, zbog čega se ona tijekom intenzivnog pljuska zadržala na cesti.

"Kako se bavim poljoprivredom, odmah mi je bilo jasno da je uz cestu narasla trava koja sprječava vodi da otječe s kolnika. Zato se voda zadržava. Zar ne postoji nitko odgovoran da uzme lopatu u ruke i očisti neposredni okoliš prometnice? Garantiram da se ovakav scenarij ne bi dogodio da se to redovito održava", smatra naš sugovornik.

Riječ je o njegovoj procjeni, a stvarni uzrok zadržavanja vode nije utvrđen. Osim eventualnih prepreka uz rub prometnice, na otjecanje oborinske vode mogu utjecati i stanje sustava odvodnje, protočnost slivnika te intenzitet oborina.

Čitatelj smatra da bi nadležne službe trebale pregledati ovaj dio Solinske ceste i utvrditi može li se slična situacija spriječiti redovitim održavanjem kolnika, cestovnih rubova i sustava oborinske odvodnje.