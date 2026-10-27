Je li prerano za Božić? Split već dobiva blagdanske ukrase, pogledajte fotografije

Iako je do Božića ostalo gotovo dva mjeseca, u Splitu su već vidljivi prvi znakovi nadolazećih blagdana. U središtu grada postavljeni su božićni ukrasi, a poznate gradske lokacije polako poprimaju blagdanski izgled.

Na splitskoj Rivi već su postavljene svjetlosne dekoracije u obliku zvijezda, dok su se u uskim ulicama stare gradske jezgre pojavili ukrasi u obliku zvona, ukrašene zelenilom i sitnim lampicama, kao i girlande i zvijezde koje vise iznad prolaza u centru grada.

Pogledajte galeriju našeg Bepa Perišića.