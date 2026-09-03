Je li ovo najveći okršaj splitskih izbora? Kovačević ide po "osvetu", nasuprot je HDZ koji ju je srušio u dramatičnom prevratu

Na predstojećim izborima za Gradski kotar Šine vodit će se izravan dvoboj dviju lista, ali riječ je o izbornoj utakmici koja ima poprilično burnu političku predigru.

S jedne strane nalazi se lista HDZ-a i Domovinskog pokreta, dok nezavisnu listu predvodi bivša predsjednica kotara Marina Kovačević. Upravo bi Šine zbog događaja iz prosinca prošle godine mogle postati jedan od najpraćenijih kotarskih okršaja u Splitu.

HDZ i DP predvodi Ivan Knežević

Prvi na kandidacijskoj listi HDZ-a i Domovinskog pokreta je Ivan Knežević.

Uz njega se za sedam mjesta u kotarskom vijeću kandidiraju Jozo Leko, Ante Marin, Ivan Smoljo, Ivana Maretić, Ivana Boban i Marijan Nosić.

Marina Kovačević ponovno pred biračima

Nezavisnu listu predvodi Marina Kovačević, a uz nju su Marko Babić, Tatjana Amižić, Milivoj Šimundža, Ričard Jakeljić, Matko Katić i Ivan Biuk.

Kovačević u ove izbore ne ulazi kao nepoznato ime. Šine je vodila do 23. prosinca 2025. godine, kada je na sjednici Vijeća smijenjena s mjesta predsjednice nakon što se promijenila većina. Tada se ispred prostorija kotara okupio i dio građana kako bi joj pružio podršku.

Smjena dan prije Badnjaka pretvorila Šine u političko bojište

Politički odnosi na Šinama eksplodirali su upravo dan prije Badnjaka. Kovačević je nakon smjene tvrdila da je HDZ uspio preuzeti većinu u Vijeću te je cijeli potez označila političkim preuzimanjem kotara mimo volje birača. HDZ se, prema tadašnjem izvještaju, do zaključenja teksta nije očitovao na njezine optužbe.

Posebno je prozivala novu većinu zbog činjenice da se promjena dogodila nekoliko mjeseci prije redovnih izbora te je poručivala da se vlast treba mijenjati upravo – na izborima.

Sada će za to doista dobiti priliku.

Birači sada donose konačnu presudu

Upravo zato izbori na Šinama teško mogu biti promatrani kao obična borba za sedam vijećničkih mjesta.

S jedne strane je politička opcija koja je krajem prošle godine sudjelovala u stvaranju nove većine, a s druge Marina Kovačević, koja će pokušati dokazati da iza nje i dalje stoji većina birača u kotaru.

Nakon višemjesečnih političkih trzavica, odgovor će ovoga puta dati sami stanovnici Šina – na biralištima.