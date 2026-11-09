Je li ovo najveća prometna kazna koju ste dosad vidjeli? Mladića (22) u Dalmaciji zaustavila policija, evo detalja

Čak 4.350 eura morat će platiti 22-godišnji motociklist kojeg je dubrovačka policija zaustavila nakon niza prometnih prekršaja. Mladić je prošao kroz crveno svjetlo čim je ugledao policijsko vozilo, a ono što je uslijedilo dodatno mu je otežalo situaciju.

Sve se dogodilo u petak, 6. studenoga, u poslijepodnevnim satima na raskrižju Ulice kralja Tomislava i Ulice žrtava s Dakse u Dubrovniku.

Dvadesetdvogodišnjak je upravljao motociklom dubrovačkih registarskih oznaka te se zaustavio na crvenom svjetlu semafora.

Međutim, kada je primijetio policijsko vozilo iza sebe, odlučio je krenuti unatoč crvenom svjetlu, pritom povećavajući brzinu kretanja.

Nije imao položen vozački ispit

Policijski službenici ubrzo su ga zaustavili, a provjerom je utvrđeno da 22-godišnjak uopće nema položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilima.

No, tu nije bio kraj njegovim problemima.

Policija mu je ponudila testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je mladić kategorički odbio.

Kazna koja će ga skupo stajati

Zbog utvrđenih prekršaja 22-godišnjak je isključen iz prometa te je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od čak 4.350 eura.

Uz visoku novčanu kaznu izrečena mu je i tromjesečna zabrana upravljanja vozilima A2 kategorije.

Tako je jedna vožnja dubrovačkim ulicama za mladog motociklista završila iznimno skupom kaznom.