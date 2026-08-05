Je li ovo najljepša procesija morem u Dalmaciji? "Višestoljetna zavjetna tradicija koja povezuje vjeru, otočni život i more"

Spektakularni prizori zabilježeni su danas na moru kod otoka Ugljana, gdje je nakon misnog slavlja započela tradicionalna procesija brodicama povodom blagdana Gospe od Sniga.

Brojna plovila krenula su iz uvale Ždrelašćica prema Kukljici, sudjelujući u višestoljetnoj zavjetnoj tradiciji koja povezuje vjeru, otočni život i more.

Brodice deset minuta sinkronizirano kružile

Posebno dojmljiv trenutak dogodio se kada su se sva plovila okupila na jednome mjestu.

„U jednom su se trenutku sve brodice približile jedna drugoj te su sljedećih desetak minuta sinkronizirano kružile. Sve je izgledalo doista spektakularno“, kazala nam je čitateljica koja je snimila povorku.

Prizor je dodatno dobio na atraktivnosti kada su se pojedini sudionici popeli na vrhove brodova i mahali upaljenim bakljama. Na nekim plovilima bili su i svirači, pa su se morem širili glazba, pjesma i veselje.

Tradicija koja traje od 1514. godine

Procesija brodicama održava se u sklopu proslave Gospe od Sniga, jedne od najvažnijih vjerskih i kulturnih tradicija zadarskog arhipelaga. Pobožnost u Kukljici seže u 1514. godinu, a zavjetni Gospin kip tradicionalno se morem vraća iz crkve Gospe od Sniga u Ždrelašćici prema župnoj crkvi Obraćenja sv. Pavla u Kukljici.

Ovogodišnje središnje misno slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, nakon čega je uslijedio blagoslov novog monumentalnog kipa Gospe od Sniga, izrađenog od bračkog kamena, te procesija brodovima.

Slavlje se nastavlja Kukljiškom feštom

Program se nastavlja tradicionalnom Kukljiškom feštom, uz dalmatinske igre, trku tovara, penjanje po pršut, nošenje kašeta i potezanje konopa.

U večernjim satima predviđen je sajam otočnih proizvoda, a potom i glazbeni program uz DJ-a i koncert Mejaša.

Procesija brodicama i ove je godine pokazala zašto se blagdan Gospe od Sniga u Kukljici smatra jednim od najslikovitijih spojeva vjere, tradicije i života uz more.

Gospa od Sniga slavi se diljem Dalmacije

Blagdan Gospe od Sniga, odnosno Gospe Snježne, 5. kolovoza svečano se obilježava i u drugim dijelovima Dalmacije.

Na Pupnatu na Korčuli župna svetkovina proslavljena je misama u 7 i 10 sati, a prijepodnevno slavlje s procesijom predvodio je o. Stjepan Ivan Horvat. U večernjim satima predviđen je i tradicionalni blagoslov Kumpanije.

U Vidu kod Metkovića održana su tri misna slavlja, dok je središnju misu s procesijom u 9.30 sati predvodio triljski župnik i cetinski dekan don Stanko Volarević.

Svetkovina je obilježena i u Bolu na Braču, gdje je jutarnja misa služena u župnoj crkvi, a središnje večernje slavlje u samostanskoj crkvi Svete Marije Milosne predvodio je dominikanac fr. Frano Prcela. Proslava je započela još dan ranije misom i koncertom pučkih pjevača iz Kaštel Lukšića.

Tako se drevna marijanska svetkovina istoga dana obilježava od zadarskog arhipelaga i Brača do doline Neretve i juga Dalmacije, premda svako mjesto čuva vlastite običaje, procesije i lokalne tradicije.