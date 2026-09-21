Je li ovo "najbrži" koncert ikada? Bare nije uspio završiti ni prvu pjesmu, odveli ga s pozornice u Dalmaciji

Nedjeljna večer festivala „Modro i zeleno“ u Makarskoj trebala je donijeti jedan od najiščekivanijih nastupa cijelog programa, no koncert Gorana Bareta i Majki završio je gotovo prije nego što je zapravo počeo.

Bare je u nedjelju navečer izašao na pozornicu u Parku fra Jure Radića, ali nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nastup je ubrzo prekinut.

Unatoč neočekivanom raspletu, iz publike se začuo snažan pljesak kojim je poznati rocker ispraćen s pozornice.

Razlog prekida zasad nije poznat

Što je točno dovelo do toga da se koncert prekine nakon samog početka, u trenutku pisanja ovog teksta nije službeno objavljeno.

Zbog toga nije moguće zaključivati o razlogu Baretova stanja ili prekida nastupa, bez obzira na brojna nagađanja koja su se ubrzo pojavila na društvenim mrežama.

Snimku s koncerta objavio je portal Pod Biokovom a ispod nje u kratkom vremenu nanizao se velik broj komentara.

Reakcije su potpuno podijeljene.

„Teško je ovo gledati“, napisao je jedan korisnik.

„Žalosno“, kratko je komentirala druga pratiteljica, dok su neki smatrali da je riječ o neprofesionalnom odnosu prema publici.

No bilo je i sasvim drukčijih reakcija.

„Bare legenda“, stoji u jednom od komentara, dok je druga korisnica pozvala ljude na više razumijevanja: „Ja sve razumim, a di vam je empatija?“

Jedan od komentara možda najbolje sažima podijeljene osjećaje publike:

„Ne daj se Bare. Nekada si jači ti, nekad demoni oko tebe. Takav je život. Nadam se da će biti još prilike poslušati te.“

Bare bio jedno od glavnih imena večeri

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena četvrtog izdanja festivala „Modro i zeleno“. Nedjeljni program trebao je otvoriti mladi makarski bend BEG, nakon njega nastupiti Bare i Majke, a večer zaključiti zagrebački elektronički kolektiv ABOP.

Dan ranije pred makarskom publikom nastupili su Elena Vasova, TBF i Porto Morto, a lokalni izvori izvijestili su o velikom broju posjetitelja u Parku fra Jure Radića.

Festival „Modro i zeleno“ održava se u Makarskoj od 2023. godine, a posvećen je glazbi i ostavštini Milana Mladenovića, frontmena Ekatarine Velike. Makarska je zauzimala posebno mjesto u Mladenovićevu životu – iz toga grada potjecala je njegova majka Danica, a ondje je provodio brojna ljeta. Festival upravo po njegovoj pjesmi „Modro i zeleno“ nosi ime.

Ovogodišnje izdanje organiziraju Grad Makarska i Turistička zajednica Grada Makarske u suradnji sa Zadužbinom Milana Mladenovića, a ulaz na programe je besplatan.

Od pljeska do teških kritika

I upravo je reakcija publike nakon kratkog nastupa možda bila najupečatljiviji dio večeri.

Na društvenim mrežama krenule su teške kritike, šale i razočaranje, ali istodobno i poruke podrške čovjeku koji je desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog rocka.

Dio komentatora nagađao je o uzrocima onoga što se dogodilo na pozornici. Za takve tvrdnje u ovom trenutku nema nikakve službene potvrde, zbog čega ih nećemo predstavljati kao činjenice.

Ono što se može reći jest da je makarski koncert Gorana Bareta završio gotovo odmah nakon početka – na način kakav publika sigurno nije očekivala.

I uz pljesak kojim ga je dio okupljenih ispratio s pozornice.