Neobična prometna situacija na splitskom Žnjanu privukla je pozornost na društvenim mrežama. Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode Split objavljena je videosnimka automobila parkiranog u kružnom toku, čime je, prema navodima autora objave, blokiran promet.

„Biser parkirao u kružnom toku i blokirao promet”, stoji u opisu videosnimke.

Dok bi kružni tokovi trebali omogućiti sigurnije i protočnije odvijanje prometa, ovaj je vozač, čini se, u kružnom toku pronašao mjesto za parkiranje.

Nije poznato koliko je dugo automobil ondje stajao ni zbog čega ga je vozač ostavio na tom mjestu.

Pogledajte videosnimku sa splitskog Žnjana.