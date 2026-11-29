Neobična prometna situacija na splitskom Žnjanu privukla je pozornost na društvenim mrežama. Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode Split objavljena je videosnimka automobila parkiranog u kružnom toku, čime je, prema navodima autora objave, blokiran promet.
„Biser parkirao u kružnom toku i blokirao promet”, stoji u opisu videosnimke.
Dok bi kružni tokovi trebali omogućiti sigurnije i protočnije odvijanje prometa, ovaj je vozač, čini se, u kružnom toku pronašao mjesto za parkiranje.
Nije poznato koliko je dugo automobil ondje stajao ni zbog čega ga je vozač ostavio na tom mjestu.
Pogledajte videosnimku sa splitskog Žnjana.
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