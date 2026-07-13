Je li ovo moguće? Dupin se igra s kupačima, dodaje im loptu

Društvenim mrežama proširila se simpatična snimka za koju se navodi da je nastala u Maslenici, a koja je oduševila brojne korisnike. Na videu se vidi razigrani dupin koji je doplivao do kupača te im se pridružio u igri.

Umjesto da se zadrži podalje od ljudi, dupin je pokazao znatiželju i uključio se u njihovu zabavu, plivajući oko njih i igrajući se loptom. Prizor je privukao veliku pažnju, a mnogi su komentirali kako je riječ o nesvakidašnjem susretu s morskim stanovnikom koji će dugo pamtiti.

Iako su ovakvi susreti rijetki, stručnjaci uvijek upozoravaju da se dupinima treba pristupati oprezno, ne uznemiravati ih i omogućiti im dovoljno prostora u njihovom prirodnom okruženju.

Video pogledajte OVDJE.