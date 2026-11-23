Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je poručio da Moskva želi završetak rata u Ukrajini, ali je istodobno jasno dao do znanja da ne odustaje od zahtjeva za teritorijalnim ustupcima. Izjavu je dao nakon povijesnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i kineskim čelnikom Xi Jinpingom, održanog 19. studenoga u kineskom Shenzhenu, kada ga je dugogodišnji BBC-jev dopisnik iz Rusije Steve Rosenberg izravno upitao je li spreman okončati rat.

Snimku razgovora Rosenberg je objavio 22. studenoga na društvenoj mreži X, uz vlastito objašnjenje Putinova odgovora. Pitanje je bilo posebno neugodno za ruskog predsjednika jer je samo nekoliko sati ranije, u društvu Trumpa i Xija, govorio o zajedničkoj odgovornosti velikih sila za međunarodni mir i sigurnost. Istodobno ruske snage nastavljaju napadati Ukrajinu, gotovo pet godina nakon početka invazije u veljači 2022. godine.

„Govorite o miru, a Rusija i dalje napada Ukrajinu”

Rosenberg je Putina najprije upitao predstavlja li susret triju predsjednika početak novog međunarodnog sigurnosnog poretka ili je riječ ponajprije o simboličnom okupljanju za televizijske kamere. Zatim je otvorio pitanje koje se izravno odnosilo na rusku vojnu operaciju i poruke iz zajedničke deklaracije. Podsjetio je Putina da je govorio o odgovornosti Rusije, Kine i Sjedinjenih Država za očuvanje međunarodnog mira, premda Rusija nastavlja napadati susjednu državu.

Ruski predsjednik odbacio je ocjenu da je sastanak bio samo predstava za javnost. Ustvrdio je da su razgovori bili ozbiljni i korisni, ali je priznao da zasad nije uspostavljen stalni trilateralni format u kojem bi se trojica čelnika redovito sastajala. Prema njegovim riječima, cilj razgovora bio je pronalaženje prihvatljivih rješenja za međunarodnu sigurnost, pri čemu države ne bi trebale jedna drugoj nametati odluke.

Kada je razgovor prešao na Ukrajinu, Putin je ponovno posegnuo za argumentima kojima Kremlj već godinama opravdava nastavak vojnih operacija. Istaknuo je ukrajinske napade na Krimski most, ruska energetska postrojenja i tankere, tvrdeći da odgovornost za ratne operacije ne može biti isključivo na ruskoj strani. Pritom je izostavio temeljnu činjenicu da je Rusija 24. veljače 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, koja od tada brani svoj teritorij.

Putin tvrdi da želi kraj rata, ali traži ostatak Donbasa

Najvažniji dio odgovora odnosio se na mogućnost prekida rata. Putin je ustvrdio da Rusija ne želi nastaviti oružani sukob, ali je odgovornost za postizanje sporazuma prebacio na ukrajinsko vodstvo. Prema njegovu tumačenju, Kijev bi trebao prihvatiti kompromise koje je američka strana ranije predlagala u okviru pregovora, uključujući razgovore povezane s američko-ruskim susretom u Anchorageu.

Iza takve formulacije krije se ključni ruski zahtjev: povlačenje ukrajinskih snaga s preostalog dijela Donbasa koji Rusija nije uspjela osvojiti. Putin je tako ponovno povezao mogućnost završetka rata s ukrajinskim pristankom na teritorijalne ustupke. Time je ostao pri poziciji koju Kijev odbacuje jer bi značila odricanje od dijela međunarodno priznatog ukrajinskog teritorija.

BBC-jev Rosenberg u svojoj je objavi posebno upozorio upravo na taj dio odgovora. Naglasio je da Putin govori o ruskoj želji za mirom, ali istodobno traži da Ukrajina preda područja koja ruska vojska nije zauzela ni nakon gotovo pet godina ratovanja. Razlika između deklarativne spremnosti na završetak rata i konkretnih uvjeta koje Moskva postavlja ostaje jedna od glavnih prepreka napretku mirovnih pregovora.

Trump, Putin i Xi potpisali deklaraciju o miru, ali Ukrajinu nisu ni spomenuli

Posebno je zanimljiv kontekst u kojem je Putin odgovarao na Rosenbergova pitanja. Čelnici Rusije, Sjedinjenih Država i Kine održali su 19. studenoga prvi zajednički sastanak takve vrste, a nakon razgovora objavljena je deklaracija o međunarodnom miru i sigurnosti. Međutim, kako su izvijestili Associated Press, The Guardian i Deutsche Welle, u dokumentu se izrijekom ne spominje rat u Ukrajini, kao ni američki rat protiv Irana.

Deklaracija se umjesto toga usredotočuje na reformu Ujedinjenih naroda, globalnu energetsku opskrbu, međunarodnu pravosudnu nadležnost te smanjenje nuklearnih rizika. Trojica predsjednika istaknula su važnost dijaloga i sprječavanja nuklearnog sukoba, ali nisu predstavila konkretan plan za završetak rata u Ukrajini. Susret je zato izazvao veliku međunarodnu pozornost, no njegovi stvarni diplomatski rezultati zasad su znatno skromniji od povijesne simbolike kojom je bio popraćen.

Američki predsjednik Donald Trump sastanak je predstavio kao važan trenutak za svjetsku diplomaciju. Putin je također naglašavao njegovu ozbiljnost, dok je Xi Jinping govorio o potrebi suradnje velikih sila u očuvanju stabilnosti. Ipak, između općih izjava o miru i dogovora koji bi zaustavio rat u Ukrajini ostala je velika praznina.

Europa traži mjesto za pregovaračkim stolom, rat se nastavlja

Istoga dana u Berlinu su se okupili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, europski čelnici i američki predstavnici kako bi razgovarali o mogućim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nakon završetka rata. Američki izaslanik Jared Kushner izjavio je da vjeruje kako bi Rusija mogla prihvatiti određeni oblik sigurnosnih jamstava nalik onima iz članka 5. NATO-ova ugovora. No pritom nije predstavljen konačan sporazum ni potvrda da su Moskva i Kijev prihvatili takvo rješenje.

Dok se vode razgovori o budućem miru, sukob na terenu ne prestaje. Prema izvještaju Associated Pressa od 19. studenoga, ruski napadi projektilima i bespilotnim letjelicama nastavili su se na području Ukrajine, dok su ukrajinske snage istodobno izvodile udare na ruske ciljeve i Krimski most. Putin je najavio odgovor na napade na most koji povezuje Rusiju s okupiranim Krimom, dodatno potvrđujući da se ratna eskalacija nastavlja usporedno s diplomatskim pregovorima.

Rosenbergovo pitanje zato je pogodilo samu srž proturječja između izjava o miru i nastavka rata. Putin tvrdi da Rusija želi zaustaviti sukob, ali ne nudi bezuvjetni prekid vatre niti odustaje od zahtjeva za ukrajinskim teritorijem. Nakon gotovo pet godina rata ostaje otvoreno pitanje može li diplomatski proces donijeti sporazum ili će se pregovori nastaviti vrtjeti oko uvjeta koje dvije strane zasad ne mogu uskladiti.