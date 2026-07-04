Je li moguće? Hoće li Splićanin preuzeti Vatrene, evo što piše 24 sata

Porazom od Portugala hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva. Šokantan poraz još će dugo boljeti i simpatije koje je Hrvatska dobila sa svih strana svijeta barem će ga malo ublažiti.

Od stare slave se ne živi, uskoro kreće novi ciklus i čelni ljudi hrvatskog nogometa moraju što prije reagirati. Neslužbene informacije govore kako će se izbornik Zlatko Dalić povući s funkcije, što je uostalom i najavio na press konferenciji nakon utakmice kada je kazao da je došao kraj jedne velike ere. U domaćim medijima već neko vrijeme špekulira se o Dalićevom nasljedniku, a kao izgledan kandidat spominje se izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olića kojeg je Dalić pozvao u svoj stožer za Svjetsko prvenstvo.

No prema informacija koje je 24 sata neslužbeno dobio iz kanala samog Saveza Ivica Olić nije kandidat, smatra se da je za njega još uvijek prerano, a u ovom trenutku u prvom je planu iskusni Slaven Bilić. Do kraja sljedećeg tjedna trebala bi se odviti cijela priča, najprije objava o odlasku Zlatka Dalića, a vrlo brzo nakon toga i ime novog izbornika.

Vijest je naglasimo još jednom, neslužbena, ali sve ide prema tome da se najuspješniji izbornik u povijesti ipak povlači, a da na njegovo mjesto dolazi Slaven Bilić koji bi trebao pokrenuti novi ciklus s mladim igračima u glavnim ulogama. To ne znači da će se Luka Modrić i Ivan Perišić odmah povući, no doći će vrijeme i za takve odluke...