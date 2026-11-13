Je li moguće da se miče? Novi pomak za produžetak Vukovarske ulice, na stolu 375.000 eura

Kad je riječ o produžetku Vukovarske ulice, Splićani su se već odavno naviknuli na najave, planove, projekte i dozvole. Čini se da bi ova prometnica, kada bi mogla govoriti, imala više administrativnog nego prometnog iskustva. Ipak, iz sustava javne nabave stiže novi pomak u pripremi njezina nastavka prema istočnom dijelu grada.

Otvoreno je javno savjetovanje za izradu idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijske i građevinskih dozvola za izgradnju produžetka Vukovarske ulice. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 375.000 eura, dok je predviđeni rok izvršenja 18 mjeseci.

Dokumentacija je preduvjet za početak radova

Predmet buduće nabave obuhvaća pripremu projektne dokumentacije potrebne za nastavak realizacije ovog prometnog zahvata. To uključuje izradu idejnih i glavnih projekata te postupke ishođenja odgovarajućih dozvola.

Važno je naglasiti da se rok od 18 mjeseci ne odnosi na samu izgradnju prometnice, nego na projektiranje i ishođenje dozvola. Tek nakon što se osiguraju potrebni preduvjeti, moći će se pristupiti sljedećim fazama realizacije, uključujući nabavu za izvođenje radova.

Drugim riječima, zasad se još ne pale građevinski strojevi, ali se priprema dokumentacija bez koje oni ne mogu izaći na trasu.

Vukovarska je već godinama jedan od najvećih splitskih prometnih izazova

Produžetak Vukovarske ulice jedan je od dugogodišnjih prometnih projekata Splita. Cilj je omogućiti kvalitetnije povezivanje istočnih gradskih područja, osobito Sirobuje, Šina i Stobreča, s ostatkom grada te smanjiti opterećenje postojećih prometnih pravaca.

Podsjetimo, Hrvatske ceste već su ranije pokrenule pripremu dionice od Ulice hrvatske neovisnosti do Kamenske ulice, duljine približno 1,2 kilometra. Za taj dio u travnju 2026. ugovorena je izrada glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola, uz prethodno izrađen idejni projekt i ishođenu lokacijsku dozvolu.

Širi plan predviđa nastavak prometnice prema Stobreču, čime bi se postupno zaokružila jedna od najvažnijih prometnih veza istočnog Splita.

Velika očekivanja, ali i mnogo posla

Vukovarska ulica trebala bi imati važnu ulogu u budućem prometnom povezivanju grada. Njezin dovršetak godinama se spominje kao jedan od zahvata koji bi mogli olakšati svakodnevni život stanovnicima istočnih gradskih kotareva.

No, projektiranje je samo dio zahtjevnog postupka. Predstoje administrativne procedure, eventualno rješavanje imovinskopravnih pitanja na trasi, osiguravanje financiranja i sama izgradnja.

Zato novo javno savjetovanje svakako predstavlja pomak, ali još ne daje odgovor na pitanje koje Splićane najviše zanima: kada će se Vukovarskom napokon moći voziti dalje prema istoku?

U gradu u kojem se o produžetku ove ulice govori desetljećima, čak i novi korak na papiru zaslužuje pozornost. Ipak, najvažniji će biti onaj trenutak kada se projektna dokumentacija konačno pretvori u asfalt.