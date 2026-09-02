Je li moguće da junak BiH stiže u Hajduk? Esmir je zabio najvažnije golove u povijesti BiH

Oslobođenje je u srijedu poslijepodne objavilo pomalo nevjerojatnu informaciju – Esmir Bajraktarević, 21-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač nizozemskog PSV-a, trebao bi postati novi igrač Hajduka.

Prema informacijama bosanskohercegovačkog medija, Bajraktarević je već doputovao u Split kako bi završio posao s Bijelima. Na Poljud bi trebao stići na posudbu, uz mogućnost da ga Hajduk na kraju sezone otkupi ako sve strane budu zadovoljne.

Bajraktarević bi danas i sutra trebao obaviti liječničke preglede i dogovoriti uvjete suradnje, nakon čega bi trebao biti predstavljen kao novi igrač Hajduka.

Informacija je utoliko zanimljivija jer se mladog reprezentativca BiH još posljednjeg dana prijelaznog roka povezivalo sa Sevillom, dok se tijekom ljeta spominjao i mogući odlazak u Dinamo.

Transfer u Španjolsku ipak nije realiziran, a Bajraktarević je ostao član PSV-a. Nizozemski klub ovog je tjedna iz NEC-a doveo Samija Ouaissu, koji također igra na desnom krilu, što je dodatno otvorilo pitanje Bajraktarevićeve minutaže. Prema Oslobođenju, odgovor bi mogao biti – Poljud.

Od SAD-a do reprezentativca BiH

Ako se posao realizira, Hajduk bi dobio jednog od najzanimljivijih mladih nogometaša Bosne i Hercegovine, iza kojeg je već vrlo neobična nogometna priča.

Esmir Bajraktarević rođen je 10. ožujka 2005. godine u Appletonu u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Njegovi roditelji podrijetlom su iz Bosne i Hercegovine, a u SAD su stigli nakon rata.

Nogometni put počeo je u Wisconsinu, igrao je za SC Wave i prošao akademiju Chicago Firea, a 2021. godine priključio se akademiji New England Revolutiona.

Napredovao je iznimno brzo. Već u svibnju 2022., sa 17 godina, potpisao je ugovor s prvom momčadi New Englanda. Postao je prvi polaznik rezidencijalnog programa klupske akademije koji se probio sve do prve momčadi.

Za New England Revolution u MLS-u je odigrao 45 utakmica, od čega 28 kao starter, te postigao tri pogotka i upisao tri asistencije. Prvi pogodak u MLS-u zabio je Nashvilleu u lipnju 2024. godine, a pogodio je i u sljedećem ligaškom nastupu protiv Vancouvera.

Dobre igre mladog krilnog napadača privukle su europske klubove, a u siječnju 2025. PSV ga je doveo u Eindhoven i s njim potpisao ugovor do ljeta 2029. godine.

Sportski direktor PSV-a Earnest Stewart prilikom njegova dolaska posebno je istaknuo Bajraktarevićevu tehniku, igru jedan na jedan i kvalitetnu lijevu nogu. Iako je ljevak, prvenstveno igra na desnom krilu.

Debitirao za SAD, pa odabrao BiH

Još zanimljiviji od klupskog bio je njegov reprezentativni put.

Bajraktarević je prošao mlađe selekcije Sjedinjenih Američkih Država, uključujući U-19 i U-23 reprezentaciju, a stigao je i do seniorske američke vrste. Za SAD je debitirao u siječnju 2024. godine u prijateljskoj utakmici protiv Slovenije.

Ipak, nekoliko mjeseci poslije odlučio je promijeniti reprezentaciju i zaigrati za zemlju iz koje potječe njegova obitelj.

Za Bosnu i Hercegovinu debitirao je 7. rujna 2024. protiv Nizozemske u Eindhovenu. BiH je izgubila 5:2, ali je tada 19-godišnji Bajraktarević već na debiju upisao asistenciju.

Do danas je za reprezentaciju BiH odigrao 20 utakmica, a u međuvremenu je postao i jedan od junaka njezina puta na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Zabio Rumunjskoj u jednoj od najvažnijih utakmica kvalifikacija

Jedan od najvećih trenutaka njegove mlade karijere dogodio se 15. studenoga prošle godine protiv Rumunjske u Zenici.

Bosna i Hercegovina u iznimno važnoj kvalifikacijskoj utakmici gubila je 1:0. Edin Džeko izjednačio je početkom drugog poluvremena, a onda je na scenu stupio Bajraktarević.

U 80. minuti pogodio je za potpuni preokret i vodstvo BiH 2:1. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu seniorske reprezentacije. Haris Tabaković kasnije je postavio konačnih 3:1.

BiH je kvalifikacijsku skupinu završila na drugom mjestu iza Austrije, s pet pobjeda, dva remija i jednim porazom, čime je izborila doigravanje za Svjetsko prvenstvo.

Protiv Italije postao nacionalni junak

A onda je stigla utakmica koja je Bajraktareviću osigurala posebno mjesto u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa.

BiH je u polufinalu doigravanja nakon izvođenja jedanaesteraca izbacila Wales, a 31. ožujka ove godine u Zenici je protiv Italije igrala utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Talijani su poveli preko Moisea Keana, ali su nakon isključenja Alessandra Bastonija ostali s desetoricom. Haris Tabaković u 79. minuti izjednačio je na 1:1.

Rezultat se nije promijenio ni nakon produžetaka pa su o putniku na Svjetsko prvenstvo odlučivali jedanaesterci.

Bajraktarević je preuzeo odgovornost i zabio odlučujući penal protiv Gianluigija Donnarumme. Bosna i Hercegovina slavila je 4:1 u raspucavanju i izborila tek drugi nastup na Svjetskom prvenstvu u svojoj povijesti, prvi nakon Brazila 2014. godine.

Dvije godine nakon što je debitirao za reprezentaciju SAD-a, Bajraktarević je tako postao jedan od igrača koji su Bosnu i Hercegovinu odveli na Mundijal.

Na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta nastupio je u sve četiri utakmice BiH. Zmajevi su prošli skupinu, a put im je u šesnaestini finala prekinula upravo reprezentacija zemlje u kojoj je Bajraktarević rođen – SAD je slavio 2:0.

Sada bi 21-godišnjak, koji iza sebe već ima MLS, PSV, Ligu prvaka, Svjetsko prvenstvo i 20 nastupa za reprezentaciju, prema informacijama Oslobođenja mogao nastaviti karijeru na Poljudu.