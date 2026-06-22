Je li „Majčinski instinkt“ dokumentarac s najgorim stvarnim zločinom koji ste vidjeli?

„Majčinski instinkt“ jedna je od Netflixovih uspješnica u polju true crime dokumentaraca, a zasigurno je i jedan od onih koji će dobar dio gledatelja željeti zaboraviti. Komplicirana priča o mladoj Taylor Paker iz Teksasa dugo je izgledala „samo“ kao izrazito zapetljana mreža laži kojima je htjela zadržati voljenog muškarca i ideju savršene obitelji, a pretvorila se u pravi horor u kojem su nastradale dvije nevine žrtve.

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Taylor je na početku dokumentarca opisana kao „dobra prilika“ za Wadea Griffina, njezina partnera – bila je srčana, druželjubiva s njegovim prijateljima, djelovala je velikodušno, bila je sjajna domaćica. Crvene zastavice koje su Wadeu promaknule, a gledatelju neće, bile su vezane za činjenicu da njezino dvoje djece nije živjelo s njom. Osim što se u početku razbacivala skupim poklonima za Wadea i njegovu obitelj (što je u Wadeovoj majci probudilo početnu sumnju), Taylor se predstavila kao bogata nasljednica, novac i imanje stalno „samo što nisu“, a njezina ambicioznost, slatkorječivost te naposljetku snalažljivost u laganju gotovo su prevarili i agente za nekretnine. Dio ga je prijatelja poticao na vezu s Tayor i zbog tih „pragmatičnih“ razloga te potencijalne mirne financijske budućnosti.

Međutim, sve je nakratko stalo i okrenulo se nečemu mnogo važnijem kad je Taylor Wadeu obznanila da je trudna. Wade se borio s pomiješanim osjećajima jer nije planirao dijete s djevojkom koju je tek upoznao, ali nije bježao ni od odgovornosti. Tada na scenu stupaju stare Taylorine prijateljice, koje je prigodno uklonila iz života jer su znale njezinu tajnu – nakon drugog poroda Taylor je obavila histerektomiju, kirurško uklanjanje maternice. Lokalni liječnici, koji su također vidjeli nevjerojatnu objavu o njezinoj trudnoći na društvenim mrežama, zbog zaštite podataka nisu smjeli reagirati, a itekako su sumnjali u Taylorin zdrav razum i dobre namjere.

Kako se datum tobožnjeg poroda bližio, Taylor se sve čudnije ponašala i više udaljivala od svojega partnera. Trebalo je, naime, prikriti tragove, nabaviti silikonski trbuh, raspitati se o mogućnostima posvajanja novorođenčeta, za sve potencijalne sumnjivosti okriviti osvetoljubivu majku… A kad su svi rokovi probijeni i kad je Taylor već postala sumnjiva i Wadeu, onomu tko je žustro odbijao sve češće sumnje svoje obitelji i prijatelja, povukla je očajnički potez. Policija ju je našla u automobilu s novorođenčetom koje je jedva pokazivalo znakove života. Tvrdila je da je rodila na putu do bolnice, kao da je sasvim nesvjesna da će brzinsko vađenje krvi i vaginalni pregled srušiti cijelu njezinu priču… A u blizini je jedna šokirana majka pronašla tijelo svoje trudne kćeri, masakrirane, bez djeteta u utrobi, koje se uskoro trebalo roditi. Majka koja je smatrala Taylor prijateljicom svoje kćeri od onoga dana kad je fotografirala najsretniji dan njezina života, njezinu svadbu, ubacujući se u svaki selfie, pa čak i u društvo sretne obitelji.

Taylor Parker osuđena je na smrtnu kaznu u studenom 2022. godine u Teksasu. Njezine su žalbe u međuvremenu odbijene te se trenutačno nalazi u teksaškom zatvoru čekajući izvršenje kazne, a svima upoznatima s njezinim slučajem ostavljaju pitanje – koliko čudovište čovjek može postati na putu ostvarivanja svojih ambicija i laži.