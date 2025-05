Je li izborna utrka za župana SDŽ upravo postala neizvjesnija? Most podržao Ivanu Ninčević-Lesandrić

Prošle nedjelje, u koaliciji s Dominom, HSP-om i BUZ-om, Most osvojio 18.251 glas, odnosno 11,13 posto glasova i u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije imat će 6 vijećničkih mjesta (od 47). Po svemu sudeći, Most će ostati oporba pošto HDZ i HGS imaju dovoljno za sastavljanje većine.

Sudeći prema broju osvojenih glasova, kandidat Mosta za Župana, Ante Kujundžić, popularniji je od stranke jer je osvojio 20.337 glasova.

Iako je osvojio visokih 45,01 posto glasova, odnosno njih 75.646, HDZ-ov Blaženko Boban morat će se dokazati u drugom krugu za sedam dana. Suparnica mu je nezavisna Ivana Ninčević-Lesandrić koja je osvojila znatno skromnijih 17,48 posto, odnosno 20.385 glasova. Nju već od početka podupire Centar, a nakon prvog kruga podršku joj je dao SDP-ov Ranko Ostojić.

Danas se dogodio zanimljiv politički trenutak jer je županijski Most podržao upravo Ivanu Ninčević-Lesandrić. Kada se zbroje glasači ove tri grupacije dolazimo do brojke od 78.314, što je 2.668 više nego je dobio Blaženko Boban. No u ovu računicu nužno je dodati broj glasova koje je osvojila HGS-ova Martina Nimac Kalcina, njih 6537. HGS je nedvojbeno podržao Bobana. Ako gledamo "gole brojke" iza Bobana je 82.219 glasova iz prvog kruga, a iza Ninčević-Lesandrić spomenutih 78.314. Po ovome je Boban na 52,22 posto podrške, a Ninčević-Lesandrić na 48,78 posto.

Tko ima više šanse za pobjedu u drugom krugu? Blaženko Boban

Ivana Ninčević-Lesandrić

Naravno, pitanje je koliko će ljudi izići u drugi krug, koliko ih neće glasati po "preporuci" i koliko će izići onih koji se nisu pojavili na biralištima u prvom krugu.

Bez obzira na sjajan Bobanov rezultat, ove brojke potvrđuju da opuštanja za HDZ-ovg kandidata - nema.