Je li i vama sjeda ovolika plaća? Objavljeni novi podaci, pogledajte koliko prosječno zarađujemo

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju 2026. iznosila je 1.540 eura, pokazuju najnoviji podaci o zaposlenosti i plaćama u pravnim osobama. U odnosu na lipanj prosječna plaća nominalno je pala za jedan posto, dok je realno bila niža za 0,8 posto.

Na godišnjoj razini slika je drugačija. U usporedbi sa srpnjem prošle godine prosječna neto plaća nominalno je porasla za 7,2 posto, a realno za 3,2 posto.

Velike razlike i dalje postoje među pojedinim djelatnostima. Najviša prosječna neto plaća u srpnju isplaćena je zaposlenima u zračnom prijevozu i iznosila je 2.398 eura. Na drugom kraju ljestvice nalazi se proizvodnja odjeće, gdje je prosječna neto plaća iznosila 1.005 eura. Razlika između ta dva prosjeka iznosi čak 1.393 eura.

Još jedan podatak dobro pokazuje koliko prosječna plaća ne govori cijelu priču. Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1.346 eura. To znači da je polovica zaposlenih primila neto plaću do tog iznosa, a polovica iznad njega. Medijalna plaća bila je 194 eura niža od prosječne.

Medijalna neto plaća u odnosu na lipanj porasla je za 0,1 posto, dok je u odnosu na srpanj prošle godine bila viša za 7,8 posto.

Prosječna bruto plaća u srpnju iznosila je 2.164 eura. Na mjesečnoj razini nominalno je pala za 0,9 posto, a realno za 0,7 posto. U odnosu na isti mjesec prošle godine bila je nominalno viša za 8,2 posto, odnosno realno za 4,1 posto.

Najveća prosječna bruto plaća također je zabilježena u zračnom prijevozu – 3.514 eura. Najniža je bila u proizvodnji odjeće, gdje je iznosila 1.344 eura. Medijalna bruto plaća iznosila je 1.853 eura.

Zaposleni su tijekom srpnja imali prosječno 181 plaćeni sat, što je 4,6 posto više nego u lipnju. Najviše plaćenih sati zabilježeno je u vodnom prijevozu, njih 191, a najmanje u pravnim i računovodstvenim djelatnostima – 169.

Prosječna neto plaća po satu iznosila je 8,29 eura, što je 4,9 posto manje nego mjesec ranije, ali 7,4 posto više nego u srpnju prošle godine. Prosječna bruto plaća po satu iznosila je 11,64 eura.

Od siječnja 2026. podaci se iskazuju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2025.