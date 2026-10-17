Je li i ona platila kartu? Neobična putnica na trajektu za dalmatinski otok

Na trajektima koji povezuju kopno s dalmatinskim otocima mogu se vidjeti različiti prizori, no fotografija koja ovih dana kruži društvenim mrežama posebno je zanimljiva.

Naime, na trajektu Mate Balota, koji prometuje na liniji između Dubrovnika i otoka Šipana, fotografirana je ovca vezana za drvenu paletu.

Na fotografiji se vidi kako životinja stoji na paleti, a konopcem je privezana kako se ne bi slobodno kretala po plovilu. Prizor je privukao pozornost zbog nesvakidašnjeg načina na koji je životinja smještena tijekom plovidbe.

Premda prijevoz domaćih životinja na otočnim linijama nije neuobičajen, ovakav prizor zasigurno se ne viđa svaki dan.

Nije poznato kada je fotografija nastala niti tko je vlasnik domaće životinje. Također, nije poznato je li ovakav način prijevoza bio u skladu s propisanim uvjetima za prijevoz živih životinja.

Fotografija je u svakom slučaju otvorila zanimljivo pitanje o načinu prijevoza domaćih životinja na trajektnim linijama koje povezuju kopno s otocima.